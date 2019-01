Abandona a sus hijos y cámaras graban la extraña huida

"Habló con su madre alrededor de las 2:30 a.m. cuando estaba saliendo del bar y le dijo que estaría en casa en unas pocas horas. Fue la última vez que habló con ella. Siempre ha sido muy cuidadosa avisándole a sus padres si regresaría tarde, para que no se preocuparan"

"La familia la está pasando mal, pero nos apoyamos unos en otros; nos apoyamos en Dios. Si sabe algo, le rogamos que se comunique con el departamento de policía de Richmond, en Kentucky", señaló Thoma

"Él no sabe lo que está pasando, pero mi temor es cuánto tiempo puede pasar. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Sus gemelos recién nacidos, su hija de dos años; las gemelas son demasiado pequeñas, pero la de dos años, extraña a su mamá. Una noche la vio en la televisión y dijo 'mamá'. La extraña""

El pasado 4 de enero Savannah Spurlock, una joven de 22 años desapareción en Kentuky al salir de un bar; fue vista por última vez en el estacionamiento de The Other Bar y desde ese día, su familia la está buscando.Las cámaras de seguridad captaron imágenes donde se puede ver a la joven caminando con dos hombres no identificados, por lo que las autoridades piden que si alguien tiene información sobre los hombres, se comuniquen con el teniente Rodney de Richardson.No se tiene claro si Spurlock conocía a los hombres de tiempo atrás o los conoció esa misma noche en el bar.La joven es madre de cuatro hijos, dos gemelos nacieron el mes pasado.Según contó la tía de la joven, Elaine Morre, poco antes de su desaparición, Spurlock se comunicó por teléfono con su madre:La familia ha estado preoupada desde el pimer día que desapareció y no han dejado de buscarla; otra de sus tías Lisa Thoma compartió un video en Facebook en donde agradece a todas las personas que han orado por el regreso de su sobrina.Ellen Spurlock, madre de la joven confesó sentirse perdida por no saber el paradero de su hija y agregó que su ausencia ha sido dura, especialmente para su hijo de cuatro años:El Departamento de Policía de Richmond sigue realizando investigaciones para poder descubrir dónde está la joven y que ha pasado en estos días de su desaparición.

