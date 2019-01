A Rafael Nadal se le complica Australia

A lo largo de su carrera profesional, la cual inició en 2001, Rafael Nadal ha sido campeón de 17 Grand Slams. El triunfo por paliza ante el griego Stefanos Tstitsipas en la seminal del Australian Open, signicará la final 24 del mallorquín en torneos grandes.



Si bien son números inigualables, a Rafael Nadal no le acomoda bien la superficie del Rod Laver Arena, en donde solamente ha ganado en una ocasión el torneo, precisamente, en 2009.

Vintage Vamos



Rafael Nadal extinguished the hopes of Stefanos Tsitsipas in one hour and 46 minutes to reach the #AusOpen final 6-2 6-4 6-0: https://t.co/vEGYxqjTsH#SleepIsForTheWeak pic.twitter.com/RkbhzojVJN