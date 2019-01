El torneo Clausura 2019 podría ser el último del Pocho Guzmán con los Tuzos

Víctor Guzmán podría estar jugando su último semestre con los Tuzos del Pachuca. La directiva del equipo tiene ofertas de varios equipos europeos y de la Liga MX para hacerse de los servicios del futbolista. Al respecto, el Pocho deja en manos de Jesús Martínez Patiño, la decisión de aceptar la oferta indicada.



“Al final del torneo voy hablarlo con el presidente (Martínez Patiño), tenemos un presidente abierto con quien hemos tenido muchas pláticas, ya decidiremos la mejor opción. Es un halago que equipos de Europa sigan mis partidos. No sabemos (si es su último torneo), al final del torneo ya veremos, lo que quiero es salir campeón aquí y a lo mejor irme de una buena manera”, dijo Guzmán.



El Pocho ofrece todo su apoyo al nuevo entrenador Martín Palermo. “Tenemos un nuevo entrenador y hay que darle todo el apoyo, hay que confiar en él y en su capacidad. Viene con la mejor disposición. Nos motiva que una persona tan exitosa como él venga a entrenarnos, ahora hay que ayudarle para que sea exitoso como entrenador”.



En los últimos juegos, Guzmán no ha sido tan determinante a la ofensiva, la razón principal es que el ex entrenador Pako Ayestarán lo tenía en una posición lejana a la zona de peligro.



De un posible llamado a la Selección Nacional ahora con la llegada de Gerardo Martino, espera llenarle el ojo con buenas actuaciones. “Hay que hacer buen futbol y dar lo mejor de nosotros, hay que estar bien en el club para ir a un llamado”.



Sobre la convocatoria de jugadores naturalizados al Tri, deja esa decisión al cuerpo técnico y bromeó que, si algún día es entrenador de la Selección, dirá su opinión al respecto.

PRESENTAN NUEVO SOCIO COMERCIAL

New Era y los Tuzos del Pachuca anunciaron que habrá gorras de la marca para los seguidores del club hidalguense. Serán ocho modelos diferentes los que estarán en el mercado.



La presentación de la alianza estuvo presidida por Gabriela Martínez (hija del Jesús Martínez), Directora comercial deTuzomanía además de los futbolistas Víctor Guzmán y Emmanuel Manny García.



El costo de las gorras va desde 549 a 729 pesos, dependiendo el modelo.

My team, my New Era.



Le damos la bienvenida a @NewEraMx a esta gran familia blanquiazul. #TeJuroQueTeAmo pic.twitter.com/Di7W05gjZc