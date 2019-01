'Por favor, no lo dejen de buscar', suplica el padre de Emiliano Sala

“Los familiares más cercanos han sido informados sobre esta decisión, y mis pensamientos están con la familia del piloto y el pasajero en estos momentos tan difíciles”.



'Siento que están vivos'

"Por favor, que no lo dejen de buscar. Me enteré por los medios de la tele (que cancelaron la búsqueda). Estamos pidiendo que lo sigan buscando. Es un ser humano".



Las autoridades europeas han dado por cerrada la búsqueda activa del futbolista, cuyo avión se perdió en elhace tres días.“Hemos analizado toda la información disponible, al igual de cerciorarnos del equipo de emergencia a bordo y hemos tomado la difícil decisión de dar por finalizada la búsqueda”, declaró, capitán del puerto de. “Las probabilidades de supervivencia en este momento son ínfimas”, añadió.El lunes, mientras viajaba deenvió una unos de sus amigos en Argentina, en el que aceptaba tener miedo por las condiciones del vuelo y señalaba que la aeronave estaba por 'caerse a pedazos'.Ante la noticia del final de la búsqueda, la familia dele pide a las autoridades no dar por muerto al argentino, nacido en la comunidad de Progreso y quien acababa de ser fichado por elde la Liga Premier."Yo siento que ellos están vivos y están bien”, declaró, hermana de. “Los están esperando, pido por favor que no paren de buscarlos, ellos están vivos".padre de, pidió que retomen la búsqueda de su hijo y del piloto David Ibbotson., no se puede más vivir así. Que lo sigan buscando. ¿Por qué no lo van a seguir buscando?", declaró en la cadena TyC Sports.Calificó a su hijo como un buen chico y se dijo extrañado de que las autoridades no pretendan siquiera buscar su cuerpo, en caso de que haya muerto."Por favor, por favor, que se siga la búsqueda hasta que aparezca. No puede ser que desaparezca un avión y no tengan rastro de nada", añadió.