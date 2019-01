Sin Boselli y sin Sambueza, León depende del 'Chapo' Montes

2019-01-25 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

Al ‘Chapo’ le llegó la hora de sacar la picardía que le cayó bien a una afición castigada en el Ascenso

Luis Montes e Ignacio González son los únicos jugadores en el plantel actual que fueron titulares en la final de ascenso | Foto: Especial



No es únicamente una fractura del dedo chiquito, el que Rubens Sambueza se lesionara fisura una personalidad que apenas veíamos formarse en la Fiera del Clausura 2019.

Es trabajo de Ambriz que la esencia en la actitud del equipo no desaparezca y, por el contrario, se refleje en un partido victorioso.

Los Verdes ya no pueden desechar más puntos y menos ante un rival que no ha ganado, como el siguiente en turno.

Un jugador no hace a una escuadra completa, pero uno como ‘Sambu’ representa tener un motor que te empuja.

En todos los equipos de futbol que se forman para la cascarita, para el partido del llano o en el profesional, tener un gambetero siempre te da posibilidades de triunfo. Sí, ese jugador que desequilibra rivales, que los reta, que los dribla, que los encara, que defiende los colores y que se desquita con un caño o un golazo.

Con Sambueza como fiera, comenzábamos a deleitarnos con un jugador así. Sin embargo, el lamento por su obligada ausencia deberá detenerse ya y no habrá mejor manera que ganándole el domingo a Gallos.

Si hay alguien que pudiera tomar ese rol es Luis Montes. Las características del ‘Chapo’ dan para tener la pelota y hacer circo, maroma y teatro con esta.

Para ello Ambriz le debe soltar la rienda. En los últimos dos juegos vimos a un ‘Chapo’ amarrado cumpliendo de inicio con funciones más en la recuperación que en la aportación a la ofensiva. Así, el chaparrito no es el mismo.

A fuerza de ser sinceros, no me imagino en estos momentos a un impetuoso Yairo tomando la batuta, a un serio Mena distribuyendo el arsenal, a un discreto Meneses repartiendo gritos o a un Price tomando una responsabilidad mayor. Tiene que ser el ‘Chapo’.

En la defensa falta firmeza y por eso se buscó un refuerzo. En la delantera, contundencia, por eso buscan un refuerzo.

Tiene que ser el ‘Chapo’. Con más de 200 partidos defendiendo la playera del León, a Montes le llega un nuevo llamado a escena en el que tendrá la bella oportunidad de poner al respetable de pie.

Al ‘Chapo’ se le llegó la hora de sacar la picardía de aquel jugador de 25 años que le cayó bien a una afición castigada en el Ascenso. La hora de memorar a aquel que fuera parte de una máquina generadora de un futbol agradable en el Apertura 2013, o al héroe que hiciera el milagro con su gol triunfal en la Liguilla del Clausura 2014 ante Cruz Azul.

Ha sido señalado como uno de esos jugadores cuyo ciclo terminó en el León. Por encima de esto, el año anterior representó para el ‘Chapo’ terminar como el líder en asistencias de la Liga MX en el primer semestre y uno de los mejores goleadores de La Fiera en el segundo torneo de 2018.

Con esto vemos que Montes no ha estado dormido en la cancha, otros han sido los ruidos y lo que digo es que ahora se necesita un fuerte rugido de su garganta en el que le pida a Ambriz que no lo sacrifique, que le dé la pelota y libertad al ataque.

Estará en el mismo Luis que la agarre con la firmeza de un capitán y la convicción de un líder.



