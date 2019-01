¿Aún tiene chistes que contar? Regresa Consuelo Duval como comediante a las pantallas

En las tres décadas que Consuelo Duval lleva trabajando como actriz y comediante se ha enfrentado a muchas cosas pero sin duda explica que nunca a comediantes que se rieran de sus propios defectos y que incluso los ocupan para hacer reír.

Duval, quien lleva años haciendo reír a los mexicanos a través de la televisión abierta regresa a la pantalla chica en su faceta de comediante, como conductora está en “Las netas Divinas", con Bar Central, un show en el que Consuelo se acompaña de standuperos jóvenes en donde confluyen generaciones distintas de comediantes y del que dice aprendió a reírse aún más de ella misma.

En cada capítulo de este show que empezó el miércoles, a las 22:00 horas, a través de la señal de Comedy central, Consuelo contará con tres invitados quienes llegarán a un bar para platicar con la comediante sobre temas de la vida cotidiana, aunque cargadas con fuertes dosis de humor, en el que las relaciones de pareja, la familia, el sexo y hasta la política se mezclarán.

Tras grabar esta segunda temporada (la primera para la comediante) del show que se compone de 20 capítulos, Consuelo afirma que si bien al inicio las mentes detrás del programa le decían que la idea era que ella pudiera compartir sus experiencias con los invitados, ahora está consciente que quien aprendió más con este experimento fue ella.

Por ello la actriz dice que además de hacer reír en cada emisión el show dejará una enseñanza de vida la cual correrá a cargo de sus invitados, quienes van desde una persona que acaba de salir del psiquiátrico, hasta un ciego pasando por alguien con parálisis cerebral y alguien más con sobrepeso.

“Cada invitado es especial de todos he aprendido mucho pero uno que me dejó muy marcada fue “Ojitos de huevo”, un comediante que es ciego y que desde pequeño no ve y contaba que desde joven aprendió a tomar su condición a su favor y a saber sacarle provecho, él me maravilló, porque no importa si careces de uno de tus sentidos, si pierdes el sentido del humor estás frito y creo que esto es lo que me llevo del programa, aprender a reírnos de nuestros defectos o particularidades”, añadió.