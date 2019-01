Luis Fonsi dice que fue infiel y 'se explica' ante conductora

“Encontré pelos en su cepillo que no eran de él, que no eran míos tampoco, porque yo limpiaba los cepillos antes de mandárselos, de ponerlos en su maleta”

'No de casado'



"Sí (he sido infiel)... pero no de casado"



"Cuando era joven uno comete errores bobos en la vida"

En 2013 Adamari López escribió en su libro autobiográfico "Viviendo" que su exesposo Luis Fonsi le fue infiel en su relación.El cantante no respondió a esa declaración escrita pero ahora, a sus 40 años de edad, confesó para un programa en Univision que sí fue infiel en el pasado, aunque según él, no a Adamari.El compositor puertorriqueño se apresuró a aclarar que no tuvo amoríos siendo un hombre comprometido, y dijo que la infidelidad sucedió "hace muchos años atrás"."No quiero que la editen y después mi esposa me deje, me entiende?" dijo en tono de broma el artista, quien en ningún momento mencionó el nombre de Adamari López.Con información de People en Español, Quién y YouTube.