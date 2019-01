"Si no te sientes cómoda te puedes ir"



"Nunca me fui del programa, esto está editado, por cierto no tengo ningúnpleito con @yolandaandrade le deseo lo mejor y a mis enemigos los elijo yo", escribió Bozzo.

Laura Bozzo se molestó en el programa Montse & Joe y hasta se levantó de su asiento en un momento de la plática, al parecer por una discusión que se puso 'acalorada' entre los famosos.Estaban como invitados Juan José Origel, Shanik Berman, Kalimba y Laura Bozzo, quien en un momento dijo que no la invitaron para ese tipo de programa."Cuando me llamaron era para otro tipo de programa" dijo la conductora peruana, y en un video se ve cómo Yolanda Andrade le responde:En el programa Intrusos se platicó después que la producción estaría aprovechando el momento para hacer publicidad y que aunque Laura no se fue del estudio, "la gente no lee" y comentó críticas contra ella dando por hecho algo falso.Juan José Origel también dijo que Yolanda Andrade 'como que defendía a Shanik' por comentarios que se hacían, cosa que no le gustó a Laura, quien se levantó, pero después él le dijo que se lo tomara con calma y regresara.