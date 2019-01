Vive Latino podría reunir a Javier Bátiz y Carlos Santana

La celebración por los 20 años del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, podría significar el encuentro en el escenario de Javier Bátiz y Carlos Santana.

Los guitarristas se conocieron cuando vivían en Tijuana y se dice que Bátiz además de ser influencia por su música y estilo fue maestro de guitarra de Santana.

Durante la conferencia de prensa para anunciar las actividades que tendrá el Vive Latino los próximos 16 y 17 de marzo, Bátiz, que tiene más de 60 años en la industria de la música, se mostró positivo y dispuesto a subir al escenario con el intérprete de "Black magic woman".

Batiz agregó que sería un sueño que en un festival como el Vive Latino él y Santana toquen juntos y recordó que cuando se encontraron en Cumbre Tajín no pudo darse el dueto pues Santana le dijo "No, Javier, no puedo tocar contigo, mejor otra vez será".