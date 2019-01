Yalitza Aparicio brilla en la portada de 'Vanity Fair'

Yalitza Aparicio continúa dando de qué hablar, esta vez por su aparición en la portada de la revista "Vanity Fair".

La protagonista mexicana de "Roma", cinta de Alfonso Cuarón, nominada a 10 premios Oscar, aparece en la portada número 25 de la publicación estadounidense.

Yalitza aparece sentada junto a otros actores de Hollywood, como Rami Malek, quien encarnó a Freddie Mercury en la pelicula "Bohemian Rhapsody".

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9