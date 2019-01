Otro huachicol está en la compra de medicamentos: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que otro “huachicol” ocurre en la compra que hace el gobierno en medicamentos para el sistema de salud, ya que, consideró, se roban el dinero.



Durante su discurso en Tulancingo para presentar los programas del bienestar, en compañía del gobernador Omar Fayad Meneses, declaró que el gobierno federal compra en medicinas 80 mil millones de pesos.





Y agregó que si ese dinero se aplicara con honradez serviría para dar medicamentos a todos los habitantes del país.

Además, López Obrador agregó que el seguro popular, “ni es seguro ni es popular”, por lo que se pronunció por un sistema de salud que garantice el derecho a medicamentos gratuitos en todos los niveles.

“Necesitamos de manera especial arreglar la mala atención médica, de lo mal que está el sistema de salud, no solo en Hidalgo, en todo el país, porque no hay médicos en los centros de salud, no hay medicamentos”.