Los 10 alimentos nutritivos que deben estar en tu dieta

Todos buscamos los alimentos más nutritivos a la hora de querer comer sano, pero resulta difícil encontrar los que sean mejores para nuestro organismo, por ello aquí te decimos cuáles son 10 alimentos nutritivos que debes comer frecuentemente.Este cítrico tiene altas cantidades de agua, además de las vitaminas A y C, esenciales en el fortalecimiento del sistema inmune, también contiene un nutriente llamado nobiletina que, según la Universidad de Western Ontario en Canadá, previene la obesidad, la diabetes tipo 2 y la aterosclerosis.El berro es una planta acuática muy nutritiva, en una investigación realizada por el Doctor Mercola se muestran los beneficios de este alimento, uno de ellos es su poder antioxidante que disminuyen los niveles de glucosa en la sangre; también reduce la presión arterial y previene la anemia.Este pescado de color rojizo es conocido también como Pargo y contiene altos niveles de Omega-3, vitaminas A, B12 y minerales como potasio y selenio.La remolacha, mejor conocido como betabel, le aporta muchos beneficios a la salud, pero sus hojas también tienen muchas propiedades que pueden hacer nuestra vida más saludable ya que contienen altas cantidades de calcio y hierro, así como vitaminas K y B.La Universidad de Illinois asegura que las acelgas contienen una enorme cantidad de vitamina A y minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio, por lo que es un alimento muy completo.Un estudio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas afirma que las semillas de calabaza tienen un alto valor nutritivo, ya que contienen grandes dosis de proteínas, además de ser un alimento que regula la glucosa, es antiinflamatoria y tiene efectos antioxidantes.Estas semillas contienen calcio, hierro, magnesio, fósforo y zinc, también aportan fibra dietética y aminoácidos esenciales, una de las propiedades de las semillas de chía es su efecto antiinflamatorio gracias a los ácidos grasos Omega-3.Pescados como el lenguado o el rodaballo son muy nutritivos ya que contienen altas cantidades de vitamina B1 y otros nutrientes esenciales.Esta fruta dulce contiene vitaminas B y C, además de minerales como potasio, calcio y hierro, este alimento le brinda energía al organismo.Uno de los alimentos más nutritivos son las almendras, la Universidad Complutense de Madrid afirma que las almendras contienen altos niveles de fibra y cerca del 20% de estos frutos secos son proteínas, no contienen colesterol y brindan altas cantidades de energía.