Centenares de conductores que transitaban por el bulevar Hilario Medina se paraban en seco al llegar al cruce, en la esquina anterior a la Central Camionera, donde ya no se podía dar vuelta a la derecha, por lo que no les quedaba más remedio que seguir de frente.

Afecta a choferes de camiones

Cerrarían calles



“Yo vendo zapato, desde hace tres días no vendo nada, hoy fue mi primera venta. Lo que queremos únicamente es que cambien el sentido de la calle otra vez, el cambio de sentido de la calle nos obliga a estar ‘coyoteando’ en la calle. Ahorita en la Fátima el comercio está paralizado, fue algo que ya se veía venir”, comentó Martha Torres, una comerciante.

, donde ni los conductores que venían por la avenida hacia Adolfo López Mateos podían girar a la derecha, y mucho menos los que venían por Españita, que no pudieron seguir de frente.. No sabían para dónde irse.Tampoco los comerciantes de Zona Piel quedaron muy contentos y expresaron su inconformidad por el cambio, ya que aseguran que les provoca bajas en ventas.Algunos de los comerciantes ubicados en la calle Fátima, perpendicular a Españita, expresaron su rechazo al cambio, debido a que los clientes no tienen una manera directa de entrar y deben buscar otras alternativas.Señalaron que pese a que esta situación sólo lleva un día, prevén que las afectaciones puedan impactar a sus bolsillos rápido, esto también debido a que la cuesta de enero, la Feria de León y el tema del desabasto en la región también han tenido un impacto negativo en sus ventas.Incluso amenazaron con manifestarse de manera pacífica y cerrar calles, esto sólo si no se aplica otra medida que no les afecte en ventas; en este sentido, ellos propusieron que se permita la circulación en ambos sentidos en un tramo que permita entrar a la calle Fátima.