Liberan a dirigente de comerciantes de Mineral de la Reforma

LA DETENCIÓN

LOS DELITOS

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD



Por la detención del regidor panista Héctor Francisco Anaya Ballesteros y del secretario general del ayuntamiento, Pedro Celestino Pérez Flores; a quienes retuvieron en contra de su voluntad por más de 40 minutos y los obligaron a firmar un acuerdo para evitar la publicación del reglamento.

AMENAZAS



La regidora Marisela Gómez Escamilla acusó que el hoy imputado, César L., la amenazó de muerte aludiendo la localización de su domicilio.

DAÑO A LA PROPIEDAD



El delito es en detrimento del ayuntamiento por seis motocicletas destrozadas que representan pérdidas por 22 mil 50 pesos, así como 2 mil 546 más, por las puertas que rompieron los comerciantes.

LESIONES



Por la fractura de brazo que sufrió el policía Benito Hurtado, quien intentó detener a los quejosos, pero fue golpeado con un tabique.

ROBO



La alcaldía también presentó cargos por el hurto de una laptop marca Acer y un mouse inalámbrico, material que los regidores usan durante sus sesiones de cabildo.



MEDIDAS CAUTELARES

, César L. A., y dos de sus simpatizantes, ya que así lo determinó un juez de control, como parte de la denuncia que inició la alcaldía que lo señala deque podrían alcanzar hastaLos comerciantes fueron acusados en audiencia pública de, ilícitos que derivan de la carpeta de investigación que interpuso el ayuntamiento deTales delitos derivan dcerca de las 18:30 horas, cuando los comerciantesy la alcaldía acusó destrozos al inmueble y agresiones a los funcionarios municipales.Acciones que a su vez dieron paso al proceso legal que actualmente enfrentan y con las que pretendían impedir la aprobación de un reglamento que regularizaba al comercio informal.Durante la audiencia celebrada la noche del miércoles,, el Ministerio Público narró que la detención de César L. se concretó el pasado lunes 21 de enero a las 20:24 horas.Esto, luego de que dos policías municipales se hicieron pasar por comerciantes para presenciar los hechos y posteriormente detener a quienes iniciaron el conflicto que conducían un vehículoEn total, tres personas fueron puestas a disposición delesa noche, dos comerciantes que responden al nombre de Edgar H.V. y Fernando H.L.; además de Cesar L.A la hora de la detención, de acuerdo a lo vertido en la audiencia, elinsultó a los elementos de seguridad.A continuación presentamos los delitos que se le imputan a César L., quien lidera la organización “Comerciantes Unidos”Aunquea fin de evitar que los tres imputados se escaparan, el juez Ciro Juárez González resolvió que el proceso se llevaría en libertad.Por tal motivo, lmensualmente en la Unidad de Medidas Cautelares y no podrán salir de Mineral de la Reforma o Pachuca.No deberánde Mineral de la Reforma, donde sucedieron los hechos y tampoco a la alcaldía ni a ninguna de las dependencias que la conforman.Tienen prohibido sostener contacto con los funcionarios municipalesEn el uso de la voz, el titular de, quien vestía camisa gris con chaleco negro, pantalón de mezclilla y botas cafés, dijo que no deseaba “sustraerse de la justicia” y pidió no ser recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca como medida cautelar.