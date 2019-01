Tiran desechos tóxicos y Profepa, ‘ni sus luces’

Denuncia ciudadana

Dejaban desperdicios por las noches

La Dirección de Gestión Ambiental de León confirmó que el tiradero clandestino localizado en la comunidad Guadalupe Victoria, rumbo al rancho Capellanía de Loera, sonAunque la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ya los tiene identificados como desechos tóxicos, luego de la denuncia que interpuso el Municipio, aún no ha informado qué materiales son.El pasado 14 de diciembre, la Dirección de Gestión Ambiental, a cargo de María del Carmen Mejía Alba, interpuso la denuncia ante la delegación de Profepa en Guanajuato en contra de quien resulte responsable sobre afectaciones ambientales del predio ubicado en un camino que comunica a la localidad de Capellanía de Loera.Esto con base en un reporte anónimo ciudadano de “aterramiento de contenedores y barriles al parecer con residuos peligrosos” en dicho predio.El documento está dirigido a José Issac González Calderón, delegado de la Profepa en Guanajuato.El pasado 21 de diciembre, am publicó que la dependencia municipal había localizado el tiradero clandestino en un predio particular, cerca de las vías del tren.

Según vecinos, personas entierran tambos con material peligroso en un terreno ubicado en un camino que comunica a la comunidad Capellanía de Loera. Foto: José T. Méndez



“Ya pasamos la denuncia oficial, ya la tiene Profepa, ya fueron, sí son residuos peligrosos, están rumbo a Santa Ana del Conde”, dijo la funcionaria.

Pasan denuncia a Profepa



“Según Profepa sí son peligrosos, afortunadamente como enviamos la denuncia Profepa lo tomó, ahorita todo está en la cancha de la Federación por ser residuos peligrosos”.

Van contra dueño del terreno



“Quien ya identificó el nombre del particular es la Profepa, pero es una persona que está rentando el predio, el dueño del terreno no es quien lo está enterrando, seguramente le ofrecieron un recurso por rentar”, comentó la titular de Gestión Ambiental.

De acuerdo con denuncias de vecinos de la zona, se supo que durante la madrugada llegaban personas para enterrar tambos con residuos, los cuales desprendían olores raros.En su momento, María del Carmen Mejía Alba, titular de Gestión Ambiental, declaró que existía un manejo inadecuado de los residuos, pero que no contaba con elementos para determinar si eran peligrosos.Añadió que al parecer el dueño del predio no permitió el acceso al predio y ante esta situación se pudiera ir a denuncia penal por parte de la Procuraduría Ambiental federal.Uno de los problemas que detectaron es que al enterrar los tambos con material peligroso, se estarían contaminando los mantos freáticos.Por este motivo, la dirección municipal inició un procedimiento administrativo contra el dueño del terreno, ya que no cuenta con los permisos para realizar movimiento tierra y una posible afectación al subsuelo.En esta zona también se tienen detectados tiraderos a cielo abierto por parte de la autoridad municipal, los cuales generan problemas de sanidad ambiental.