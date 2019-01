Aunque no les guste, habrá apego a Constitución en caso Venezuela: AMLO

"Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución. En política exterior, apego a principios constitucionales que por algo están vigentes, es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar. Siempre ha sido ejemplar en momentos difíciles".

Política de no intervención

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque no les guste a muchos, en el caso de Venezuela, por lo que continúan las relaciones con la administración de Nicolás Maduro.En tanto, el canciller Marcelo Ebrard, aclaró queEl presidente López Obrador expuso que prefiere no cometer errores.En conferencia de prensa enumeró cuatro principios básicos de la política exterior: No intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos.Aclaró que, además de que puede ser que a "grupos, personas y gobiernos no les guste pero eso es lo que establece nuestra Constitución y hemos protestado respetar esos principios constitucionales".En la misma conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard, aclaró quey disposición a contribuir a proceso de paz y diálogo, al tiempo de señalar la preocupación de nuestro país por el respeto a los derechos humanos.El canciller informó que la representación diplomática de México en Venezuela se encuentra abierta para lo que necesiten los mexicanos radicados en ese país.