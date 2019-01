Xóchitl Gálvez muestra 'kit' que pudo evitar muertes en la explosión de Tlahuelilpan

Legisladores de oposición de las bancadas del PAN, PRI, MC y PRD, exigieron una investigación independiente y a fondo y acusaron omisiones de las fuerzas federales, militares y policías federales, así como funcionarios públicos, por la pérdida de vidas humanas en la explosión del pasado viernes en una toma clandestina de Tlahuelilpan, Hidalgo.

En un debate con motivo de la agenda política de la Comisión Permanente, las distintas fuerzas enviaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares y pidieron no politizar esta tragedia, además de no criminalizar a los pobladores que extrajeron el combustible de esta toma clandestina y que perdieron la vida.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, fijó la postura del blanquiazul y sacó todo el "kit" de protección civil que hubiera evitado la tragedia en la que perdieron la vida, hasta ahora, 100 personas.

La senadora de Hidalgo portó chaleco y un brazalete de protección civil, un explosímetro, un megáfono, cintas para acordonar la zona y letreros de peligro y dijo que si más que enviar soldados y policías federales, se hubieran enviado técnicos, no hubiera habido una tragedia.

“Más que soldados, necesitábamos técnicos”, apuntó. La panista prendió un encendedor y lo acercó al explosímetro, el cual sonó y le indicó el nivel de explosividad que hay en la zona. “Pasaron horas y Protección Civil nunca llegó con un explosímetro. Lo voy a prender, ¡no se espanten!, este lo vamos a donar al municipio de Tlahuelilpan, cada uno de los 91 municipios que tienen ductos, deberían de tener uno, para determinar la magnitud”, expuso. Dijo que el manual de respuesta en el capítulo de gasolina dice que hay qué hacer y está en internet y se descarga de manera gratuita y cuando es un derrame grave te dice que tienes que alejar a la población a más de 300 metros. Además, explicó que las cintas sirven para acordonar la zona y se ponen letreros de “Peligro”.

El megáfono, dijo, tiene cobertura de un kilómetro y podemos advertirle a la población que hay una emergencia.



En este contexto, el vicepresidente del Senado, el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, preguntó: “¿Por qué no se puso a salvo a la gente, aun contra su voluntad? ¿Qué era lo que podía hacer la autoridad y qué era lo que no? ¿Quién tenía que disponer la actuación de esos soldados que llegaron con horas de anticipación a la tragedia? ¿Cuál era el marco delimitado en un incidente de daño federal del resto de las fuerzas de seguridad? ¿Protección civil no tiene ninguna capacidad de actuación cuando se trata de ductos de gasolina o de oleoductos? ¿De verdad, nadie se dio cuenta de que era una situación que iba a terminar en una tragedia? ¿De verdad en ese momento nadie pensó que la menor chispa iba a significar la muerte de cientos de personas posiblemente, como podemos apreciar en los videos?”.

La vicecoordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, dijo: “Ante esta realidad es innegable que la tragedia de Tlahuelilpan es un fracaso del Estado. No digo que el gobierno sea el culpable, pero sí que las omisiones costaron vidas. Es una cadena de errores que nos demuestra que la actual administración no está haciendo bien las cosas, incluso ya como sabemos todas y todos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya denunció al Ejército por inacción el pasado viernes en una tragedia que ha costado decenas de vidas”.

Además, el coordinador de MC en San Lázaro, Tonatiuh Bravo, lanzó: “debe hacerse una investigación exhaustiva, no solamente con el propósito directo de fincar responsabilidades eventuales a servidores públicos por omisión o por una acción inadecuada, sino lo más importante, debe hacerse la investigación para establecer las carencias de protocolos institucionales, las faltas y las insuficiencias en las responsabilidades y fortalezas institucionales o recursos humanos, con la finalidad, precisamente, de que se lleve a cabo una adecuada subsanación de las mismas”.

Por Morena, la senadora Minerva Citlalli Hernández, aseguró: “lo digo con mucha responsabilidad, había miembros del crimen organizado azuzando a la gente a que pudiera aprovechar esta fuga. 25 elementos, no sabemos qué había alrededor de esta escena, miles de personas que no pudieron contenerse. Hay videos incluso en los que las personas, en los que se demuestra que las personas que estaban ahí respondían a los elementos policiales de manera negativa para moverse”.

“Frente a ello, por supuesto que necesitamos que el gobierno federal siga combatiendo el robo de combustible con protocolos, porque insisto, esta no es la primera explosión, lamentablemente, que ocurre. En los últimos años ha habido varias explosiones de los ductos, lamentablemente, con víctimas, con heridos y con personas fallecidas”, explicó la senadora de Morena.