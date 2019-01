Se resiste a ataque sexual y agresores arrojan a su bebé al río

Dos hombres que aparecieron en moto, detuvieron a una mujer con su hijo en brazos cuando iba en bicicleta por la calle e intentaron abusar de ella. Mientras la golpearon, ella se resistió a un ataque sexual y como parte de venganza los agresores arrojaron al bebé a un río, donde la víctima lo pudo rescatar sano y salvo.

“Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo (...) Me dio muchísimo miedo, no tuve otra alternativa que hacerles caso”, dijo la mujer,Nadia Müller.

Los hechos ocurrieron en Río Segundo, Córdoba en Argentina. La mujer era amenzada con un arma blanca, mientras el agresor le decía que no lo mirara a la cara.

“Sólo podía mirar a mi hijo que lloraba. Con el arma intentaron romperme el pantalón, pero no pudo terminar de sacármelo, no pudo cumplir con su objetivo de violarme (...) ya que no podemos hacerte nada, mirá lo que le hacemos a tu hijo”, le dijeron y tiraron al niño al río, de donde pudo sacarlo sano y salvo. “Mi hijo me abrazó muy fuerte y me dijo: 'Mamá, te amo", platicó Nadia.