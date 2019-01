Guaidó no descarta amnistía para Nicolás Maduro... si hay transición

"En los periodos de transición han pasado cosas similares", dijo Guaidó, en la que fue su primera entrevista.



"Está en la mesa esa amnistía, esas garantías para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución a recuperar el orden constitucional", acotó el legislador venezolano, según el adelanto de una entrevista que Univisión anunció transmitiría la noche del jueves.

(Las últimas noticias sobre la crisis política en Venezuela)que se declaró presidente interno de Venezuela, dijo el jueves queEn una entrevista con la periodista de Univisión, Patricia Janiot,de mayoría opositora, para los militares y otros funcionarios que ayuden a reestablecer la democracia.para un segundo sexenio, argumentando que los comicios de mayo no fueron justos y libres. Además, han exhortado al gobernante a que le entregara la presidencia a Guaidó y se convocaran a nuevas elecciones presidenciales., por su parte,___por disparo de armas de fuego en las protestas y saqueos a comercios ocurridos entre el miércoles y la madrugada del jueves en Caracas y otras ciudades del interior.En los últimos tres días han muerto 26 personas en disturbios.___La dependencia dijo que tomó la decisión por razones de seguridad y que la embajada en Caracas permanecerá abierta.La decisión se anunció luego de que el gobierno del presidente Donald Trump rechazó la orden del mandatario venezolano Nicolás Maduro de romper relaciones con Estados Unidos y de que los diplomáticos estadounidenses abandonen el país para el fin de semana.El gobierno dijo que la orden de Maduro no es legal debido a que Estados Unidos ya no lo reconoce como el presidente legítimo de Venezuela.El miércoles, Trump reconoció al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como el mandatario encargado. Ello provocó que Maduro rompiera las relaciones con Washington.___--controlada por la oposición--Saab condenó la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de reconocer como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó, a quien el fiscal llamó “títere proclamado” sin elección.____y todos los consultados que tiene Venezuela en territorio estadounidense.Agregó que si las autoridades estadounidenses “tiene algo de sensatez” deberían cumplir la orden que dio la víspera del retiro de todo su personal diplomático y el cierre de su embajada en Caracas.El Departamento de Estado expresó el miércoles que Maduro no tiene la autoridad para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos y anunció que el personal diplomático estadounidense se mantendrá en Venezuela.____durante una alocución en el Tribunal Supremo de Justicia quey reitera la denuncia de que está en marcha un golpe de Estado.Tras criticar la acción que tomó la víspera el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de declararse como presidente encargado, Maduro dijo que eso queda “en manos del poder judicial”.“Que se haga justicia en Venezuela, justicia para que haya paz", agregó.___El jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, consideró como un resultado a sus acciones el anuncio del secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la entrega de 20 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Venezuela. “¡El mundo entero nos respalda!”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.___Estados Unidos ha pedido oficialmente una reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU el sábado “para discutir la crisis en desarrollo en Venezuela”.El embajador sudafricano a la ONU, Jerry Matjila, había dicho previamente que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo había pedido analizar la situación venezolana en el Consejo de Seguridad el sábado, pero a puertas cerradas, no en sesión abierta.La misión estadounidense a la ONU tuiteó el jueves que pidió la reunión.El presidente estadounidense Donald Trump reconoció el miércoles al titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino, y el presidente Nicolás Maduro dio plazo de 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para que abandonen el país. Pompeo dijo a los diplomáticos que permanezcan en el país porque Washington no reconoce a Maduro.Venezuela no figura en la agenda del Consejo de Seguridad, y Estados Unidos necesita el apoyo de al menos nueve de los 15 miembros para realizar una reunión. Fuentes diplomáticas dijeron que el consejo aún no ha discutido el pedido de Washington.El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que en su opinión no se requería una reunión.___El presidente ruso Vladimir Putin ha ofrecido su apoyo al acosado mandatario venezolano Nicolás Maduro.El Kremlin dijo que Putin, en una llamada telefónica, “expresó apoyo al gobierno legítimo de Venezuela en medio de la aguda crisis política provocada desde el exterior”.Destacó que la “injerencia extranjera destructiva pisotea las normas fundamentales del derecho internacional”.Putin exhortó a “superar las diferencias en la sociedad venezolana mediante el diálogo pacífico”, según el comunicado del Kremlin.Añadió que los dos mandatarios destacaron su intención de “continuar la cooperación ruso-venezolana en varias esferas”.Rusia ha sido un patrocinador y aliado crucial de Venezuela.___El secretario de Estado, Mike Pompeo, dice que Estados Unidos está dispuesto a enviar alimentos y medicamentos a Venezuela en respuesta a pedidos de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.Pompeo exhortó a otros países a brindar ayuda a los venezolanos en la reconstrucción de un país que, según él, ha sido destruido por el gobierno “ilegítimo” del presidente Nicolás Maduro.Estados Unidos y otros países han reconocido al titular de la Asamblea, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.Guaidó se autoproclamó presidente el miércoles y prometió restaurar la democracia.Pompeo dice que Estados Unidos está preparado para enviar ayuda humanitaria por valor de 20 millones de dólares para ayudar a los venezolanos que padecen escasez de artículos básicos en medio de la crisis.El gobierno de Maduro rechaza la mayor parte de la ayuda extranjera y asegura que solo encubre una invasión de las potencias extranjeras.___El Vaticano dice que el papa Francisco sigue de cerca los sucesos en Venezuela y apoya “todos los esfuerzos que ayuden a ahorrarle a la población mayores sufrimientos”.La declaración del vocero Alessandro Gisotti no aclaró si la Santa Sede reconoce la proclamación del dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado.Francisco se encuentra en Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud.La declaración dice que el papa “ora por las víctimas y por todo el pueblo de Venezuela”. Añade que “la Santa Sede apoya todos los esfuerzos que ayuden a ahorrarle a la población mayores sufrimientos”.El Vaticano mantiene un delicado equilibrio en su posición hacia Venezuela. Los obispos locales se oponen públicamente al régimen socialista del presidente Nicolás Maduro, pero la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con Caracas, hasta el punto de que su encargado de negocios interino asistió a la juramentación de Maduro semanas atrás.___Estados Unidos pide a la Organización de Estados Americanos que reconozca al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, pero apenas 15 países de los 34 países miembros acatan el llamado.El secretario de Estado, Mike Pompeo, llamó a los miembros de la organización a “alinearse con la democracia” al acudir personalmente a una sesión extraordinaria celebrada por el Consejo Permanente de la OEA para evaluar la crisis venezolana.Pompeo calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “ilegítimo” y “profundamente corrupto”. Lo exhortó a garantizar la seguridad de Guaidó y pidió a las fuerzas de seguridad venezolanas que “no repriman esta transición” que debería culminar en unas elecciones “libres, transparentes y justas”.Pese al enfático llamado del jefe de la diplomacia estadounidense, sólo 15 naciones tomaron partido públicamente el jueves en la OEA a favor de reconocer a Guaidó como nuevo líder venezolano.___El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se declara escandalizado por la decisión del estadounidense Donald Trump de reconocer al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado.En conferencia de prensa junto con el presidente de Malta, Erdogan reiteró su apoyo al acosado presidente Nicolás Maduro.Opinó que Maduro superará la crisis y recibirá el respaldo del pueblo “si se mantiene con fuerza en el camino en el cual cree”.Erdogan también dijo que Maduro no vaciló en llamarlo y visitar Turquía para brindarle apoyo después del intento de golpe de 2016.___El embajador sudafricano a la ONU dice que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha pedido analizar la situación venezolana en el Consejo de Seguridad el sábado a puertas cerradas.Jerry Matjila dijo a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York que el consejo discutirá si la situación en Venezuela amenaza la paz y seguridad internacional.Estados Unidos necesita el apoyo de al menos 15 miembros del consejo para que se realice la reunión.Matjila dijo que Sudáfrica sigue reconociendo el gobierno de Maduro.___El secretario de Exteriores británico dice que el líder opositor venezolano Juan Guaidó es la “persona adecuada” para guiar el país hacia adelante.Jeremy Hunt dijo el jueves durante una visita a Washington que la elección del 20 de mayo en Venezuela fue “profundamente defectuosa” y el régimen encabezado por el presidente Nicolás Maduro ha causado “daños incalculables al pueblo de Venezuela”.Según Hunt, está claro que Maduro no es el gobernante “legítimo” de Venezuela. Pero su declaración no reconoce a Guaidó como presidente.Hunt dijo que planea discutir el asunto con el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.___Argentina, uno de los países que ha reconocido al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, no retirará a sus diplomáticos de Caracas.El canciller Jorge Faurie dice a radio La Red que el encargado de negocios de la Embajada argentina se encuentra ahora en Buenos Aires porque “el consejo que nos da es de especial utilidad”, pero la legación diplomática continúa funcionando con varios diplomáticos “acreditados en distintas funciones que están atendiendo normalmente”. En Venezuela hay gran cantidad de ciudadanos argentinos o hijos de argentinos, “intereses en empresas pequeñas...y también hay intereses de empresas importantes de Argentina”, señala.Según Faurie, las fuerzas opositoras venezolanas piden “mantener las embajadas como canal de dialogo y mecanismo de difundir todo lo que se está haciendo en este momento”.Al ser consultado sobre una eventual intervención militar en el país caribeño encabezada por Estados Unidos, Faurie dice que los países del Grupo de Lima consideran que la crisis tiene que ser resuelta mediante “el diálogo político y la intervención de todas las fuerzas sociales de Venezuela”.___El presidente colombiano Iván Duque destaca la “gran reacción coordinada de los países del hemisferio” en respaldo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.En declaraciones a la radio colombiana La FM desde el foro de Davos, Duque expresó la esperanza de que “pueda el pueblo venezolano sacudirse de esa horrible dictadura y e iniciar un proceso de reconstrucción de la democracia”.“Todos los países tenemos que rodear la legitimidad de este presidente encargado, apoyarlo en la transición y obviamente tenemos que estar atentos a rechazar cualquier acto de violencia, cualquier acto de represión, que pueda llevar apagar la voz de la ciudadanía expresada a través de la asamblea nacional”, añadió el mandatario.___Fuerzas izquierdistas y sectores que responden a la expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández califican de “golpe de estado” la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.“Trump, Macri y Bolsonaro alientan una guerra civil o una invasión, pésimo antecedente para el orden público internacional”, dijo en Twitter Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, afirmó que "Macri, Bolsonaro y Piñera se arrodillan ante Trump que impulsa un gobierno adicto en Venezuela de la mano de Guaidó. Sólo una salida propia de los trabajadores y el pueblo podrá sacar a Venezuela de la miseria a la que la condujo el gobierno de Maduro”.Pero dentro del peronismo opositor, varias figuras salieron a respaldar al dirigente opositor venezolano.“Mi reconocimiento al nuevo Presidente encargado de Venezuela, @JGuaido. Celebro la fuerza y la valentía del pueblo venezolano de alzarse en nombre de la libertad contra la dictadura de Maduro”, dijo en su cuenta de Twitter el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, unas de las figuras del Peronismo que anunció su candidatura presidencial de cara a las elecciones de octubre.___Los jefes militares en Venezuela están declarando públicamente su lealtad al acosado presidente Nicolás Maduro.El mayor general Víctor Palacio dijo el jueves que rechaza categóricamente todo acto que amenace la estabilidad.En la víspera, el líder opositor Juan Guaidó dijo ante masas de seguidores en las calles de Caracas que asume como presidente encargado.Llamó a nuevas elecciones para restaurar la democracia y exhortó a los militares a rechazar lo que llamó la dictadura de Maduro.Palacio y otros generales han aparecido en la TV estatal frente a decenas de soldados en una muestra de apoyo militar.El mayor general Manuel Gregorio Bernal también respaldó a Maduro, y dijo que representa un país independiente frente a la agresión imperialista.___Los senadores de los tres principales partidos de oposición uruguayos emiten una declaración conjunta en la que reconocen al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela a instan al gobierno del presidente Tabaré Vázquez a hacer lo mismo.“Corresponde reconocer al nuevo presidente encargado, Juan Guaidó, como titular legítimo del gobierno de su país. Así como exhortar a nuestro Gobierno a reconocer formalmente el Gobierno de Guaidó como el único legítimo de Venezuela, asumiendo definitivamente una postura que nos ubique nuevamente del lado de nuestra mejor tradición histórica en material internacional”, dice el comunicado.Lo firman los senadores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente.___El aliado más estrecho de Venezuela dice que respalda al presidente socialista Nicolás Maduro contra un “golpe de estado” para imponer un “gobierno títere al servicio de los Estados Unidos”.El ministerio del Exterior dijo que Cuba “expresa su invariable solidaridad con el Gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros”.Cuba ha enviado decenas de miles de trabajadores a Venezuela, desde médicos hasta agentes de inteligencia, para apoyar al anterior presidente Hugo Chávez y su sucesor Maduro.A cambio de ello, la isla recibe diariamente decenas de miles de barriles de petróleo a precios fuertemente subsidiados.El dirigente opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se ha proclamado presidente encargado.___Un grupo que vigila la situación en Venezuela dice que al menos 12 personas han muerto baleadas en una ola de movilizaciones contra el gobierno del país sudamericano, donde tanto un joven dirigente opositor como el presidente Nicolás Maduro dicen ser el jefe del estado.Marco Ponce, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social dio la cifra y los nombres a la Associated Press el jueves.Anteriormente se había informado de siete muertos.___El gobierno alemán respalda a la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, y reclama “elecciones libres y creíbles” en el país.El vocero del gobierno, Steffen Seibert, tuiteó el jueves que “el pueblo de Venezuela trabaja con valor para un futuro libre en su país”.“Esto requiere un proceso político que conduzca a elecciones libres y creíbles, añadió. “La Asamblea Nacional democráticamente elegida debería tener un papel especial en esto”.___El secretario general de la ONU llama al diálogo y dice que se debe evitar la violencia o la escalada después que Estados Unidos, muchos países latinoamericanos y otros reconocieron al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.Preguntado sobre Venezuela en el Foro de Davos, Antonio Guterres se limitó a decir que “es absolutamente esencial tener diálogo, evitar la violencia y evitar la escalada”.No quiso entrar en detalles.El presidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Juan Guaidó, indicó que conversó vía telefónica con el mandatario español, Pedro Sánchez, sobre la lucha que emprendió para lograr un gobierno de transición y elecciones libres, y dijo en su cuenta de Twitter que Sánchez “me confirmó su total respaldo”.___España dice que está promoviendo una reunión de cancilleres europeos para analizar la situación en Venezuela y hallar “la mejor manera de apoyar elecciones libres” en el país sudamericano.El ministro de Exteriores, Josep Borrell, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pero se ha negado a seguir el ejemplo de otros gobernantes y la oposición española que han reconocido la presidencia encargada proclamada horas antes por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.“Vamos a procurar unas elecciones. No sabemos cómo, y eso plantea un problema de efectividad”, dijo Borrell a la prensa el jueves.España era uno de los países europeos que hasta hace unos días promovía una mediación internacional entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero según Borrell, “la situación ha cambiado radicalmente”.“Hace días no había muertos ni lo que ha ocurrido a estas horas”, dijo al preguntársele si la mediación seguía siendo la propuesta principal de España. “Eso ha hecho que un tema que haya podido ser de utilidad hace cuatro meses no sabemos si lo va a ser o no”.El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunía el jueves con mandatarios latinoamericanos al margen del foro de Davos y ha concertado una llamada telefónica con Guaidó, informó su oficina.___El ministro de Exteriores de Ecuador dijo que el país se opone a una posible acción militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, e insistió en que tendría un "impacto mayormente negativo".Ecuador se unió a otras naciones latinoamericanas, Estados Unidos y otros países en el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela ante la crisis política y económica desatada en el país bajo el mando de Maduro.Durante una conferencia en el Foro Económico Mundial de Davos, el canciller ecuatoriano, José Valencia, dijo que su país no estaría de acuerdo con la opción militar."No creo que sea una forma de salir de la situación. Debe dársele al pueblo venezolano la oportunidad de decidir por sí mismo”, añadió Valencia.Ecuador dijo en octubre que concedió visas a 90.000 venezolanos que huyeron del así.___El Kremlin calificó la crisis política en Venezuela de intento de golpe de Estado y mostró su preocupación ante las sugerencias de una posible intervención militar extranjera.Rusia es un aliado clave del líder venezolano Nicolás Maduro, quien asumió su segundo mandato de seis años como presidente a principios de enero. El rival del mandatario socialista, Juan Guaidó, se proclamó el miércoles presidente encargado del país ante una multitud de manifestantes en Caracas.El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que el anuncio de Guaidó fue un "intento de usurpar el poder" que viola las leyes internacionales. Moscú está preocupado también por las declaraciones “de naciones extranjeras” que “no descartan una intervención extranjera”, agregó.Preguntado por su Rusia estaría dispuesta a conceder asilo a Maduro, Peskov señaló que él es el líder legítimo del país.En un comunicado emitido antes el jueves, el Ministerio de Exteriores de Rusia dijo que la crisis en Venezuela "ha llegado a un punto peligroso" y pidió a la comunidad internacional que medie entre el gobierno y la oposición.___La Unión Europea pidió el jueves el inicio de un proceso político que lleve a la celebración de nuevas elecciones en Venezuela luego de que el líder opositor Juan Guaidó reclamó la presidencia durante protestas antigubernamentales.La voz de los venezolanos que piden democracia “no puede ser ignorada”, señaló la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherni, en un comunicado.“La UE pide encarecidamente el inicio inmediato de un proceso político que conduzca a elecciones libres y creíbles, de conformidad con el orden constitucional”, apuntó Mogherini.La UE respalda a la Asamblea Nacional de Venezuela y sus poderes deben ser restaurados y respetados, agregó la jefa de la diplomacia comunitaria.Mogherini pidió que se protejan los derechos y la seguridad de los legisladores y de Guaidó, y apuntó que el bloque de 28 naciones está listo para respaldar el retorno de la democracia y el estado de derecho.___China pidió el jueves a Estados Unidos que se mantenga al margen de la crisis política en Venezuela y se mostró en contra de toda intervención externa en la nación sudamericana.Todas las partes implicadas en el conflicto deben “ser racionales y sensatas y buscar una solución política a la cuestión venezolana a través de un dialogo pacifico en el marco de la Constitución venezolana”, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying.Beijing se "opone a una intervención externa en Venezuela. Esperamos que la comunidad internacional cree conjuntamente condiciones favorables para esto”, apuntó."Esperamos que Venezuela y Estados Unidos puedan respetarse y tratarse en igualdad de condiciones, y que aborden sus relaciones basándose en la no injerencia en los asuntos internos del otro”, señaló la vocera.En la última década, China ha dado 65.000 millones de dólares a Venezuela en préstamos, efectivo e inversiones. Caracas debe a Beijing más de 20.000 millones de dólares.