Va PAN contra asignaciones directas

*** AMLO CON GOBERNADORESEl gober Diego Sinhue estará hoy en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, que por primera vez encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador a las 6 de la tarde en Palacio Nacional. Se supone que ahí es el espacio donde el Gobierno Federal y gobernadores deben acordar las estrategias.*** 20 DÍAS Y CONTANDO...La realidad es que en 2018 el Consejo ni siquiera sesionó. Hoy lo hace en un momento crítico del plan contra el robo de combustible que tiene a Guanajuato y a varios otros estados en una crisis de desabasto de combustible que ya llegó a 20 días, sin tener siquiera una fecha clara para regresar a la normalidad.*** HACERSE ESCUCHAREl gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuestionó que Puebla, estado líder huachicolero, no ha tenido un solo día de desabasto, y en la Ciudad de México se resolvó en tres días. Diego, aunque sereno, subió ayer el tono y dijo que no serán agachones.*** FICHAJE ‘LEONÉS’El joven jalisciense ‘hecho en León’, Andrés Treviño, fue designado Director de Inclusión a la Diversidad Sexual en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado de Jalisco. Ambas (Secretaría y Dirección) son áreas de reciente creación en la Administración Pública Estatal.* NO A LA DISCRIMINACIÓNFela Pelayo, titular de la Secretaría para la Igualdad, invitó y presentó a Andrés como un incansable activista tapatío y lo instruyó a trabajar en los siguientes ejes: Armonización legislativa; combate a la discriminación, en salud y educación; trabajo y cultura incluyente; y reconocimiento de identidades.* REIVINDICACIÓNEn un video-mensaje en sus redes sociales, Andrés expuso que su nuevo encargo es un espacio de reivindicación histórica con la diversidad sexual y prometió construir un proyecto junto con todas las organizaciones de la sociedad civil que durante años han trabajado por esa causa en Jalisco.* AGENDA DE DIVERSIDADY adelantó prioridades en su proyecto de trabajo: “Tenemos que empezar a trabajar en la justicia del combate a los crímenes de odio, en una cultura laboral y acceso a una educación incluyente y sin discriminación, cómo garantizamos el derecho a la salud a través de servicios de calidad y especializados, cómo construimos espacios de participación e incidencia real de todas las personas”.* DE CUNA LUXDesde Primaria hasta la Preparatoria, Andrés, hoy de 25 años, estudió en el Instituto Lux, en León, regresó a su natal Jalisco para estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITESO de Guadalajara. De vuelta en León formó y coordinó el Consejo de la iniciativa ‘Ahora Guanajuato’, movimiento encabezado a nivel nacional por el exombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.* SUEÑO ELECTORALAndrés buscó ser candidato a diputado local independiente por el distrito III en León en la elección anterior, pero no le alcanzó para estar en la boleta por las trabas de la ley en los requisitos de firmas. Participó como integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia en León durante dos años. Su último encargo fue como Coordinador de Asesores de la diputada federal sin partido Lucía Riojas.*** RESPALDO A VENEZUELALa que subió a Tribuna en la sesión de la Comisión Permanente fue la senadora leonesa, Alejandra ‘La Wera’ Reynoso, y lo hizo para manifestar el respaldo de su partido, el PAN, a Juan Guiadó, como presidente interino de Venezuela, y al pueblo venezolano en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro.* LA WERA EN TRIBUNASus palabras, que eran interrumpidas por el presidente de la Mesa Directiva, el morenista Martí Batres, fueron las siguientes: “A nombre de Acción Nacional expresamos a nuestros hermanos venezolanos nuestro apoyo total en su lucha por la libertad. Desde esta Tribuna le envíamos nuestro respaldo y reconocimiento al presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela...”.* REPROCHE A GOBIERNOEn sus redes sociales, la panista cuestionó que mientras EUA, Canadá, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, dan su reconocmiento a Juan Guiadó como Presidente interino de Venezuela, “es muy lamentable que México no lo reconozca y apoye a Nicolás Maduro”.El diputado federal leonés por el PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó un exhorto ante la Comisión Permanente del Congreso para solicitar a la Secretaría de la Función Pública que se investiguen las asignaciones directas de contratos recién hechas por el Gobierno Federal.“No se puedo actuar bajo el escudo de emergencia para las asignaciones directas. Ha ocurrido ya en este gobierno con las obras en Tabasco, con la compra de pipas para Pemex, y ahora entregando a Banco Azteca el reparto del dinero a beneficiarios de programas sociales”, cuestionó.El panista inauguró el pasado martes su Casa de Enlace en Pino Suárez número 502, en la Zona Centro (foto).