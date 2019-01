Corredor Industrial

A nadie respeta

Del desabasto de gasolina ni el presidente de Apimex se salva. Daniel Tavarez Romero, también propietario de El Pequeño Curtidor de León, compartió que en su empresa la flotilla para entregar cueros está compuesta por camionetas de gasolina y otras más con diésel. Las primeras ya tienen un par de semanas sin realizar sus entregas habituales.Lamentó que esta situación es la misma en la mayor parte de los integrantes de la asociación de proveedores, pues no solamente genera un problema para ellos, sino para sus aliados comerciales como son el sector calzado, automotriz y muebles con los que, acepta, en algunos casos han comenzado a tener retardos en la entrega de mercancía.El empresario comentó que en un inicio la idea no era pedir un subsidio como integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León a las autoridades federales, sin embargo luego de dos semanas el impacto no ha sido menor.Adelantó que son parte de los sectores que por segunda ocasión han abierto una encuesta con sus socios para conocer la suma de afectaciones, y el principal problema es que sigue sin existir una fecha concreta para que el servicio se normalice.La escasez en el servicio de combustible terminará causando hasta cambios en sus planes para festejar los 40 años de la asociación. Dijo que el momento tampoco está para grandes fiestas, y serán más cautelosos en los gastos planeados para la celebración programada para septiembre, esperemos al menos se descarte la cancelación del mariachi, que sin duda siempre con el toque musical le ponen un momento emotivo cuando se trata de festejar.Se lo compartíamos comenzando la semana, una de las cartas que habían quedado pendientes ante la cancelación de la visita de Andrés Manuel López Obrador, era la de los zapateros.Mencionábamos que seguramente entre las peticiones estaba el tema de los aranceles y en efecto ayer Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG, compartió que ya tuvieron reuniones con la gente de Hacienda, Economía y senadores para solicitarles que se publique un decreto en donde se anuncie la cancelación de la última parte de la desgravación arancelaria para que el sector calzado no se vea afectado.Su justificación se basa en que el costo-país no ha bajado como se los prometieron y este tema data de los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, como presidente de México.Fue el 25 de diciembre de 2008 cuando se publicó un decreto que bajó los aranceles de forma unilateral y han contenido la baja de la última etapa y, otra vez están en situación de riesgo.Han dejado claro en sus argumentos técnicos que no es una situación de proteccionismo, sino de pedir un juego justo con la competencia exterior para salvaguardar los empleos del sector calzado, textil y vestido en México.Estamos hablando de que el 31 de enero el arancel máximo Nación Más Favorecida (NMF) que cobra México a la importación de productos textil del vestir y del calzado va a bajar de un 30% a un 20%, el arancel máximo.Gómez Tamez explicó que son aproximadamente 26 fracciones arancelarias de calzado que tienen tasa del 30% y no de fracciones que tienen arancel del 9%, entonces esos son los productos más sensibles que tiene la industria.La buena noticia para los zapateros tendría que llegar a más tardar el 30 de enero por medio de la publicación del nuevo decreto en donde esperan venga el anuncio que cancele la última fase de la desgravación.Para concluir, un tema importante a compartir es que desde que inició la contingencia en México, ExxonMobil activó el protocolo “Equipo de Respuesta a la Demanda”, compuesto por un grupo de alrededor de 40 personas en México y en los Estados Unidos, con el fin de atender el suministro de combustible de la manera más rápida posible, explicó la compañía.El servicio de distribución de combustible es operado por transportistas independientes, de acuerdo a la logística establecida por los socios estratégicos y la compañía, legalmente autoriza el uso de su logotipo para fines específicos.Un dato a considerar es que la gente de la petrolera estadounidense informó que inversionistas están ampliando opciones para transportar gasolina por barco desde terminales en Texas y Luisiana hasta el puerto de Tuxpan en Veracruz, para posteriormente ser trasladada en un ducto privado de Tuxpan a Tula. Se espera que el ducto Tuxpan-Tula inicie operaciones el próximo año, aclarando que la compñía no es dueña del ducto referido, sino que han firmado un contrato para su uso.De noviembre de 2017 a enero de este año han complementado el suministro de combustibles en México con más de 5 millones de barriles de gasolinas.