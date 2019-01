El trágico acontecimiento de Tlahuelipan, HIdalgo, ha traído a la discusión el viejo debate sobre la relación entre pobreza, violencia y delincuencia. En las redes sociales se pueden detectar las principales corrientes de pensamiento que atribuyen características distintas a este vínculo. Lo reduzco a cuatro grandes grupos de ideas, no necesariamente excluyentes entre sí.El primero es identificar mecánicamente a la pobreza como causa de desmanes, robos, asesinatos y otros fenómenos de disrupción social.El segundo considera que es un problema de moral familiar, es decir, que, aunque se provengan de hogares empobrecidos, siempre hay una posibilidad de decir que no a las conductas delictivas.El tercero plantea que la delincuencia no tiene clase social de preferencia y que igual los delitos de cuello blanco, cometidos por los estratos medios y altos, son tan censurables como los delitos de la gente pobre.El cuarto, en la que personalmente me adscribo es considerar a la pobreza como factor de riesgo para infringir lesiones al tejido social.Las investigaciones académicas han tomado, desde hace mucho tiempo, el vínculo entre pobreza y delincuencia como objeto de estudio, sin embargo, una buena parte de las aportaciones se dirigen a relacionar los niveles de pobreza con la incidencia de delitos en esas mismas zonas pauperizadas, lo que conduce a una conclusión facilona: no coinciden los territorios empobrecidos con los mapas de delincuencia. No es este artículo el lugar para hablar de la deficiencia conceptual de este enfoque, pero es necesario decir que la mecánica simplista y causal de relacionar pobreza con delincuencia no es el camino adecuado pues los delitos no se cometen necesariamente por las personas que habitan el lugar de residencia.De los sectores moralistas individualistas, viene el planteamiento de aislar a la persona de su contexto, como si las condiciones sociales no formaran parte de su comportamiento. El lugar común es decir “hay aves de fino plumaje que atraviesan el pantano sin mancharse”. Y entonces se culpabiliza a la educación familiar de no formar gente de carácter y recta, con principios firmes. Sin descalificar la posibilidad de la formación ética en casa, asunto muy importante, esta postura retoma sólo uno de los factores de influencia pues no hay personas ni familias aisladas de su entorno, que se comporten sin redes intermedias, sea en el trabajo, en la colonia, en la escuela, de cara a los medios de comunicación, con una religión de tal tipo o sin ella.Considerar a la pobreza como factor de riesgo, significa que es una condición específica que puede influir en el comportamiento delictivo y por tanto debe eliminarse como elemento violento de cara a un desarrollo pleno y a la reconstrucción de una sociedad digna. La pobreza no es el único factor que puede producir comportamientos sociales destructivos, pues en todo caso no se explicaría el enriquecimiento impune de una parte de la élite económica, pero insisto, si se desea contar con personas que construyan ciudadanía se requiere contar con las condiciones sociales adecuadas. Se está hablando de apostar por una estrategia que disminuya las probabilidades de producir y reproducir las bases sociales de la delincuencia.La seguridad humana y ciudadana considera que para el desarrollo pleno de una sociedad existen dos brazos fundamentales que debe estrecharse en un solo proceso: la posibilidad de vivir una vida libre de violencia y contar con las condiciones para una vida digna. Amartya Sen lo plantea así: el desarrollo humano significa construir una vida elegida libremente y que supone contar con las condiciones para ello. Los documentos internacionales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la estrategia del actual Gobierno federal van en esa línea.Para quienes desde el sentido común –que con frecuencia no es más de un repetidor de ideas sostenidas culturalmente, no siempre acertadas- el concepto de factor de riesgo les parecerá poco preciso. Una antropología simplista considera al ser humano como un objeto funcional en los términos causa-efecto, pero no es así. La posibilidad de decir sí o no a la conducta delictiva pasa necesariamente por un mismo proceso aglutinador de condiciones individuales, familiares y sociales complejas, constitutivas de la biografía de personas y grupos.El reto, entonces, es eliminar los factores de riesgo y para ello como dice Johan Galtung, la invitación es a trabajar para eliminar la violencia directa y la violencia estructural para que el ser humano tenga mayores probabilidades de vivir en paz.