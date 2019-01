Semillas estelares

Si el petróleo y sus derivados son altamente perjudicial para la vida y ecosistemas del planeta, ¿por qué lo seguimos utilizando?; ¿qué o quiénes están detrás de esto?, ¿solo es el interés energético y económico de los gobiernos o hay algo más detrás?Son algunas preguntas que, esta vez me gustaría reflexionar, pues, este tema ha tenido auge en las últimas semanas, al menos en México (y cobrará fuerza por el caso de Venezuela) por la estrategia que implementó el nuevo presidente y que busca combatir el robo de hidrocarburo consentido por los anteriores gobiernos. Les sugiero lean el libro “El Cártel Negro” de la colega Ana Lilia Pérez.Primero quiero hacerte estas sugerencia: abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. Esto no es dogmático, si las ideas, reflexiones o sugerencias te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.Antes de entrar en el tema de esta semana, quiero resaltar la cualidad que tiene el planeta en el que vivimos: la transmutación. Es la alquimia que recicla los desechos que se generan material y energéticamente (también nosotros lo hacemos).Por ejemplo, gran parte del agua negra es utilizada para riego agrícola. Esto ayuda a fertilizar la tierra y crea nuevos mantos acuíferos tal como el que existe en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, que se ha formado gracias con la filtración natural del agua residual que llega a Tula desde la Ciudad de México.El petróleo es un residual material-energético en proceso de transmutación, producto de varias épocas en donde se violentó al planeta. Esa energía fue generada por entidades extraterrestres, durante millones de años, para que pudieran manifestarse fácilmente en la tierra.Debido a que la energía vibracional que proyecta de forma natural el planeta es alta, ellos necesitan ambientes densos, pues su matriz parte de escalas atómicas bajas. Fue por ello que utilizaron, incluso, a otros seres como los Dinosaurios, como sus máquinas de guerra.Ese crudo (sangre) se generó a través de guerras plasmáticas, protagonizadas entre entidades antagónicas como Anunnakis, Arios, Chitauris, Grises y Cthulhus que buscan el dominio de los planetas y la explotación energética de los seres que los cohabitan. Son los artífices de la destrucción de varios ecosistemas y el derramamiento de sangre.Un ejemplo de las cicatrices planetarias que han dejado estas guerras son los desiertos. Sin embargo, toda esa energía destructiva ha sido absorbida por el planeta y transmutada en su interior, ahí donde hay un Sol, en un proceso de rehabilitación para ir limpiando la superficie de esa energía opaca y devolverla a la primera causa universal: EL AMOR.“Ellos no se pueden manifestar en un bosque lleno de vida, de agua limpia, pues no tienen la capacidad energética para soportar tal nivel de amor, por eso siempre han tratado de bajar la energía en las diversas épocas”.El uso del petróleo y sus derivados en la actualidad va más allá del simple hecho de generar energía. Estas entidades siguen aquí gracias a que se continúa esparciendo el ORO NEGRO por todo el planeta.Como creadores intelectuales de sistemas y tecnologías de combustión, que resulta ALTAMENTE NOCIVO PARA LOS SERES VIVOS Y LOS ECOSISTEMAS, continúa los procesos de perforación, extracción y refinación de combustibles utilizada, principalmente, para la industria. Así de sencillo, esa energía SE ENCAPSULÓ por algo.Simplemente, veamos lo que sucede cuando hay un derrame de petróleo en el mar o un derrame de gasolina en un campo de cultivo… mata todo, pues, es energía muy densa. En las ciudades, donde hay más contaminación, la gente vive estresada y desconectada, incluso, agresiva, fuera de sí, porque esa energía se enquista.¿Te has percatado que la mayoría de los gobiernos en el mundo ponen muchas trabas para el uso de energías limpias que no vienen del petróleo? Entrecomillo la palabra “nuevas” ya que estas siempre han existido, solo que no las promueven, por el contrario, las combaten.Se sigue interesado, únicamente, en que no se acabe la extracción de petróleo y el uso de motores de combustión, relegando vehículos eléctricos o solares. Luchan despiadadamente por erradicar estas tecnologías, tan es así que, cada vez que alguien inventa una forma de energía distinta, la anulan.Hay mucho de qué hablar de este tema…