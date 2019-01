Caixinha se hace responsable de los errores de Allison

Nuestros arqueros en el entrenamiento de este jueves .#EternamenteAzul pic.twitter.com/fVcWFcp5Rt — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 24 de enero de 2019

| “Tenemos que seguir trabajando para que el equipo siga creciendo".- Pedro Caixinha #EternamenteAzul pic.twitter.com/WZ433GSr8x — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 25 de enero de 2019

Después del “osote” del porteroen la, que costó el gol de los, el portugués comentó que lo mantendrá bajo los tres palos en ese certamen.“No voy a dejar a alguien que está herido. Yo lo defiendo a muerte, para dar el ejemplo de que cuando pase una situación de esas, el equipo tenga una respuesta fuerte en la cancha”,No es la primera vez quese equivoca cuando le dan la oportunidad. Las salidas y los balones rasos han sido constantes acciones en las que el meta ha permitido que un balón se cuele en la portería.Ya con 28 años de edad, Memo no es un novato al que se le tenga paciencia, por lo que provocaría dolores de cabeza en las oficinas de alto mando del club.“Las críticas son más que aceptables, pero hay que tener un análisis más profundo. No fue el único que pudo despejar el balón [referencia a, quien le dio el pase al meta antes de su error]. No dejo que mis jugadores sean expuestos”.