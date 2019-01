En Chivas les limitan uso de celulares y redes sociales

En las Chivas hacen de todo para buscar nuevas formas de éxito; incluso, censurar a sus futbolistas. La directiva quiere mayor concentración en cada uno, que convivan más en concentraciones y dentro del vestuario, además de evitar incómodos episodios en las redes sociales. Por eso, se implementó un nuevo reglamento, en el cual se reguló la participación de cada futbolista en estas plataformas.



Es como si quisieran quitarle el teléfono móvil a los dirigidos por José Cardozo... Al menos cuando están en concentraciones.



El director técnico paraguayo aseguró que en el club se trabaja diferente, con disciplina, porque busca el éxito y está quitando lo que estorba, lo malo, como estar muy activos en redes sociales, así que tampoco deberá aparecer ningún mensaje en el cual se hable mal de la institución o de alguno de sus integrantes.



“Soy muy exigente; también el tema de la disciplina lo pusimos nosotros. No encuentro otro camino para triunfar más que la disciplina, el trabajo, el orden y no pasa por mi cabeza... No entiendo que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, es muy difícil. Eso siempre lo hablo con mis jugadores, la disciplina es fundamental para llegar al éxito”, aseguró.



El entrenador señaló que no dejó cabo suelto cuando implementó esta dinámica en el equipo, ya que habló personalmente con cada jugador, explicando los benecios que esto dejaría a largo plazo.



En cuanto fue propuesto el nuevo reglamento interno, la directiva lo aceptó y echó a andar. De hecho, Cardozo nota al equipo más integrado, los jugadores platican más entre ellos, conviven y se conocerán de mejor forma.



“No solamente va con mi idea, sino con la filosofía de la institución y es lo que priorizamos”, presumió el guaraní.