En Chivas mostraron apoyo a la Selección de Martino

Gerardo Martíno estuvo atento al entrenamiento en su visita a Chivas. Interactuó con el pastor José Saturnino Cardozo, preguntó por algunos jugadores que le interesa para una posible convocatoria y el director deportivo rojiblanco, Mariano Varela, precisó que buscan ser la base del Tricolor.



También Varela puntualizó que no están en contra de que lleguen naturalizados al Tricolor, siempre y cuando marquen diferencia y desde su óptica, en el redil para las posiciones que te queda cubrir el 'Tata'.



"Yo no quiero bloquear a cualquier naturalizado, pero si tiene que ser muy diferente a lo que tenemos nosotros hoy. No diré nombres pero no por que hagas algunos goles, tienes ya derecho a ser llamado y todo tiene un proceso. Por ejemplo, te digo de Silva, tenía su proceso y nadie discutía, era un fuera de serie dentro y fuera de la cancha. Hoy el futbol mexicano anda muy bien, el caso de Pulido, quien atraviesa en excelente momento y Alexis Vega. Quien fuera (naturalizado) tendría que ser alguien diferente si llegara pero eso ya lo dene el técnico".



El directivo mencionó que tendrán apoyo total al técnico nacional, así se lo hicieron saber y para las mini concentraciones, era un tema que se habló ya, a lo cual los tapatío dieron el sí, pero ajustando agendas para no sobre saturar a los jugadores elegidos.



"Yo creo que si se dan los tiempos, planicación, por supuesto que habrá apoyo total a la Selección. Son de las cosas que se hablaron en general y luego se estará aterrizando, pero Chivas da apoyo total".



Antes mandaban de la Selección a jugadores lesionados, en su momento Alan Pulido, Oswaldo Alanís y no había quien diera un parte puntual, no había una comunicación precisa al respecto, lo cual ahora ser a diferente.



"Es parte de esa comunicación, porque ahora más que aspecto físico quieren ver integración, porque también hay que reconocer que vienen fines de semana importantes y el jugador no puede llegar con una cierta carga y ahí viene la comunicación entre preparadores físicos para ver qué hicieron".



Varela compartió algo de la historia rojiblanca con el entrenador del Tricolor, le hicieron saber que se juega con puros elementos mexicanos.



"Sabe lo que representa Chivas, platicamos de la historia de la institución y José Luis Higuera le estuvo dando detalles. Este equipo puede ser una base, es lo que nosotros queremos".