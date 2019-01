'Con trabajo quiero ganarme el cariño de la afición del León', aseguró Ramiro González

Las apariencias engañan y un ejemplo claro es: "A todos los lugares a los que he llegado lo he hecho con un perfil bajo, pero con trabajo me he ganado el respeto y el cariño en cada club en el que jugué", aseguró el nuevo fichaje delEl rosarino ya está en territorio esmeralda y aunque la directiva de la institución felina impidió que ofreciera entrevistas a su salida del estadio, a su llegada al hotel de concentración las cosas fueron distintas.En su primer acercamiento con su nuevoy la ciudad en la que vivirá los próximos tres años (eso señala elque firmó),se dijo contento por el paso que a sus 28 años por fin pudo dar.

Rodrigo Fernández, director deportivo de León, le dio la bienvenida a González | Foto: César Toledo

"Uno entiende que la Liga MX es una de las más importantes de América, así que fue importante dar este paso, considero que es un futbol rápido, que se juega muy bien (...) Muy contento, feliz de estar acá, me parece una ciudad muy linda y el club también, éste es un paso grande en mi carrera", señaló.

"En 2009 tuve la posibilidad de llegar a Necaxa"

"Hace unos años, en 2009, tuve la posibilidad de venir a Necaxa pero se cayó, desde entonces tenía las ganas de venir, me quedó la espina, hoy feliz de poder concretar este objetivo luego de tantos años (...) Puedo jugar los dos perfiles,considero que tengo buen juego aéreo, rápido para la posición, me gusta salir jugando... ya me verán jugar y dirán ustedes", agregó.

En esta pequeña entrevista,recordó que hace 10 años, de la mano de, tuvo la oportunidad de llegar a. El fichaje, sin embargo, no se pudo concretar.

González conoció las instalaciones del estadio | Foto: César Toledo

"A Palermo y a mí nos ha ido bien juntos"

"Palermo fue mi técnico en Unión Española y nos ha ido bien juntos, mi representante negoció con otros equipos como Everton pero no se pudo, apareció Grupo Pachuca y mi nombre dio algunas vueltas, hoy por hoy se logró lo de León".

Al ser cuestionado por su relación con, actual director técnico del, el defensor esmeralda recordó que el argentino fue su entrenador en, su últimoantes de llegar a México.