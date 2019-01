El 'arma' con la que ciudadanos quieren acabar con el desabasto de gasolina #Día21deDesabasto

PIDEN REABRIR DUCTO



“Los ciudadanos lo que piden a la autoridad judicial es el amparo de la ley para que se regrese a la normalidad y sus actividades productivas y comerciales no se vean afectadas”, expuso el abogado.

SOLO PIDEN ABASTECIMIENTO

FEDERACIÓN LOS IGNORÓ



"Lo único que quiere esta gente es seguir trabajando, vivir en paz”, apuntó.

CIUDADANO YA TRAMITÓ AMPARO

LAS AFECTACIONES

se enfoca en laYa presentaron dos solicitudes de amparo ante juzgados federales, y van por siete más.Lo que piden es la Suspensión Provisional del Acto reclamado "a efecto de que sea suspendida la orden del Ejecutivo de cerrar el ducto de gasolina de la refinería de Salamanca a León, así como el ducto de la ciudad de Veracruz que se utiliza para descarga de buques, pues está provocando la paralización de los vehículos que funcionan con gasolina, mediante un argumento que no resulta certero".El objetivo es sumar la mayor cantidad posible de demandas con el mismo fin: regularizar el abasto.En sus demandas no se piden incentivos fiscales, únicamente tener un abastecimiento regular de gasolina.que estánque hoy ya tiene 21 días y que afecta su vida cotidiana y productiva.Aunque el total de firmas de respaldo (que por espacio no están en la publicación) son sobre 600.comentó que, a una semana de esa publicación, ninguna autoridad federal se acercó con este grupo para darles información puntual y lamentó que hasta la fecha lo que priva para toda la sociedad sea la incertidumbre de no tener ninguna respuesta sobra la normalización del servicio.En la demanda de amparo de los dos comerciantes (a las que ya se les dio entrada en dos Juzgados de Distrito, pero falta que se resuelvan) se cita como autoridades responsables al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.Aclaró que el movimiento no tiene fines lucrativos ni políticos. El trámite de los amparos es sin costo.Díaz Abrego colaboró en la pasada Administración Federal como Director General Adjunto de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la Secretaría de Gobernación (Segob), y actualmente se dedica a su despacho privado de consultoría legal en León.Adicional a este movimiento, am publicó el 22 de enero que un ciudadano leonés tramitó un amparo y obtuvo ya la suspensión provisional que obliga al Presidente de la República y otras autoridades federales a garantizar la adecuada y suficiente distribución y suministro de gasolina para León.La Barra Mexicana de Abogados en Guanajuato también celebró que los ciudadanos tramiten amparos.(Conceptos de violación que argumentan las demandas de amparo)*Se afecta a estados como Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, en forma distinta a los 26 estados restantes, ello acredita un trato desigual y por ende discriminación por preferencias de índole territorial.*Impiden al suscrito laborar normalmente sin existir para ello mandato escrito de autoridad competente que así lo determine.*Al señalar como delincuente y amenazar a todo aquel que reclame el desabasto de gasolina, restringue mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de la Carta Magna.*Al utilizar la cultura del engaño para actuar en forma arbitraria, tras decretar que el cierre de ductos fue realizado como medida al combate del robo de combustible, cuando él mismo afirmó que el robo de combustible por ductos resultaba ser una farsa.Fuente: Demandas de amparo ante Juzgados de Distrito.