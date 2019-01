Estaban por viajar a Panamá para ver al Papa y 4 días antes se enteran que fueron defraudados

400 VÍCTIMAS DE FRAUDE



"Nos ofrecieron el paquete en diciembre con todo incluido. Nos defraudaron con 8 mil. Nos dimos cuenta porque no nos enviaban los códigos de vuelo. Fue hasta el martes 15 de enero, a las 7 de la noche que nos enteramos de que todo fue un fraude”, relató Ulises Camarillo.

"No sabemos quién es esa persona anónima, pero lo que sabemos es que se contactó con la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de León, para decir que nos apoyaba y que nos prestaba para el viaje. Ahora hay que ahorrar todo el año para pagar el préstamo".



Reconocen que fueron afortunados pues de los más de 400 que fueron defraudados de las diferentes diócesis, por lo menos 200 no pudieron ir y se vieron truncados sus sueños de poder estar cerca del Papa Francisco.

"Desafortunadamente se ha presentado una situación lamentable. Algunos peregrinos mexicanos han sufrido un presunto fraude por parte de la organización JCP Multimedios (Radiodifusora), quienes ofrecieron paquetes para la JMJ Panamá 2019 que incluían inscripción, vuelo, hospedaje y kit peregrino.

"Tenemos información hasta ahora que el número de los afectados es alrededor de 400 de al menos 11 diócesis de nuestro País y de miembros de la misma DEMPAJ. Esta situación nos causa consternación e indignación".



"Como DEMPAJ ofrecemos nuestro apoyo de contacto y mediación para los peregrinos afectados. Pedimos al Señor que nos ayude a superar las presentes adversidades”, subrayó el Obispo de Monterey.

"Apenas en Facebook vimos que están alertando, pero no daban nombre. Cuando ocurre este tipo de fraudes, la Asociación tiene un despacho de abogados y nos encargamos de darle seguimiento y apoyo a los clientes. Hasta el momento no se han acercado nadie con nosotros".



"Ahora con todos los medios de comunicación de redes sociales es muy fácil que las personas sean víctimas de fraudes. Y ahora se suman estaciones de radio de transmisión nacional", aseguró.



"Desafortunadamente son frecuentes los fraudes a través de Agencias de Viajes piratas. Se requiere de un legislación para regular las agencias de viaje para evitar fraudes", añadió.



en la Jornada Mundial de la Juventud,señaló que son un grupo de 35 jóvenes de la Arquidiócesis de León, pero nueve fueron víctima del fraude.En diciembre pasado, una radiodifusora de Monterrey a través de redes sociales ofreció un paquete "todo incluido" a Panamá por sólo 8 mil pesos.Los jóvenes leoneses defraudados fueron Melissa Martínez Solis, Kevin Rocha, Valeria Rocha, Edith Martínez, Selene Viurquis, Rocio Urbina Lechuga, Aurora Ontiveros y Ulises Camarillo.Sin embargo,para comprar el boleto que los llevó el sábado 19 de enero a Panamá.responsable de la Dimensión Episcopal Mexicana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes (DEMPAJ), a través de un comunicado, con fecha del 15 de enero,El Obispo Auxiliar dijo que en víspera del encuentro con el Papa se dieron cuenta del fraude.Nos informan que hace unos días las personas responsables de esta organización ya no atendieron al teléfono, por medio del cual los peregrinos afectados pedían información".En el comunicado se informa que algunos peregrinos se quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues al acudir a sus vuelos, les reportaron que no existían sus reservaciones.Añade que la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) está apoyando para iniciar el proceso de denuncia ante las autoridades correspondientes.Supuestamente ya hay 4 personas detenidas, entre ellas una persona que se hizo pasar por sacerdote.La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Guanajuato alerta a los viajeros que tengan cuidado con las agencias de viajes "piratas" que surgen cuando hay eventos masivos, como la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, y defraudan a las personas.La presidenta de la Asociación, Lilian Cerrillo, manifestó que a través de redes sociales se han enterado del fraude cometido contra fieles católicos que compraron paquetes de viajes a una radiodifusora de Monterrey, pero no tienen conocimiento de que haya sido alguna agencia afiliada a la Asociación.Recomendamos a las personas que siempre soliciten la documentación de la Agencia de Viaje que los vende.