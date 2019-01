Embarazada e hijo de 5 años, buscaban el ‘sueño americano’ y mueren arrollados

“El martes había hablado con ellos, ella me dijo que como iba embarazada y con un niño iba a ser muy fácil entrar a Estados Unidos. Mi bebé estaba tan contento, me dijo: Papito, ya vamos a llegar y cuando llegue te voy a mandar traer”, narró entre lágrimas Herrera Monterroso.

“Mi bebé tiene los ojos color miel, estaba tan contento porque ya iba a pasar a Estados Unidos. Ella me dijo que iba a trabajar seis meses y luego me fuera yo también con ella, pero uno nunca sabe las desgracias que van a pasar. Yo lo que quiero es que ella regrese lo más pronto posible, Dios sabe por qué me hace este castigo tan grande”, dijo Herrera en espera de ser apoyado por las autoridades de su país para poder identificar a la que asegura es su esposa.