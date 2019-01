Griselda Triana le exige justicia a AMLO por el asesinato de su esposo a mano de los hijos de 'El Chapo'

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, exigió justicia para esclarecer el asesinato de su esposo, durante la conferencia matutina del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ante el Presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Triana señaló: "A mí no me importa de qué organización vino la orden", por lo que exigió que no se descarte ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual.