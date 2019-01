And I'll end the night with a love letter written by Chapo to Lucero, addressed: "Para mi Reyna," meaning "For my Queen." Please excuse all spelling, it is not in accordance with @nytimes style, but for having a second-grade education, Chapo's handwriting is not all that bad. pic.twitter.com/Z8RN17UTAd — Emily Palmer (@emilyepalmer) 22 de enero de 2019

"Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte! … No te comentaré nada que no te parezca, mi amor. Lo único que quiero me hagas favor es que cuando me escribas o cuando vengas me des la ficha de cuando estuviste en la clínica, amor, no creo que eso te desencomode."

En la carta también mencionan un embarazo

"Te cuento que tengo muchas ganas de leerte. No dejes de estarle hablando al Lic para lo de la indemnización, ya que debe estar lista, amorcito, cuando vengas… hablaremos corazón, ya deseo verte y verte tu pancita, nuestra y hermosa hija. Si es niña, le pondremos como la mamá; si es niño como como su abuelo o como su papá, ya veremos qué piensa la mamá amor, que amo mucho… Tus caricias es mucho desamparo… es mucha soledad, porque te amo y siempre te amaré y ahora que me darás un hijo más te amaré, que linda eres amor, en todos los aspectos. Se despide quien te ama y no te… te ama a su manera su amor…Joaquin Guzman L.", decía la carta

Sigue leyendo...

La relación que mantenía Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera con la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez, se dió a conocer durante el juicio que se desarrolla en la Corte Federal de Brooklyn en contra de quien fundó el Cártel de Sinaloa.Durante el juicio, en su testimonio,Una nueva evidencia fue presentada por la Fiscalía,Al mostrarle la evidencia a la ex diputada, afirmó reconocer la letra ya que en otras ocasiones, ella estaba presente cuando le escribía misivas a diferentes personas.En la carta se pueden leer algunas frases cariñosas que el Chapo le decía a Sánchez, algunas de ellas decíanseñala el documento que fue publicado en redes sociales por Emily Palmer, reportera de The New York Times.La carta decía:También hacen referencia a un embarazo, en donde dicen que si es niña le pondrán como su madre y si es niño, llevará el nombre del abuelo o el del padre y también sobre el contacto entre la ex diputada y Dámaso López Núñez "El Licenciado", uno de los principales operadores del capo, quien también testifico en el juicio en su contra.Lucero Sánchez fue detenida en 2017 en la frontera entre México y Estados Unidos donde pretendía buscar asilo pero fue detenida ya que actualmente presenta cargos por narcotráfico.Cuando seguía con su cargo de diputada en 2014, fue captada por las cámaras de seguridad de la cárcel ingresando con una credencial falsa, idea del capo. También admitió que los dos estuvieron en contacto mientras "El Capo" estaba en proceso, a través de cartas y de Manuel Ozuna, su abogado.Confesó que todo lo dicho anteriormente en sus declaraciones, lo negó por miedo a los enemigos que tenía el capo y por supuestas amenazas de muerte.

Aquí puedes cargar gasolina esta mañana

Llaman a mujeres guanajuatenses a salir de noche

VIDEO. Fotoperiodistas y periodista de am describen olor de Tlahuelilpan tras tragedia en toma clandestina

EXATLÓN Carmelita Correa se desmaya y Aristeo Cázares llega al rescate

Ductos de León y Salamanca tienen poca vigilancia

También te puede interesar: