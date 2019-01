"O son ellos y el neoliberalismo, o somos nosotros con nuestra existencia republicana", denunció.

Acusa 'golpe mediático'



"Hay que ver la cantidad de información que está rodando en el mundo. Una campaña de desinformación, manipulación", dijo.

En Venezuela se impondrá el respeto a la Constitución y a las leyes, para que reine la paz y el Estado de Derecho. Cuento con el amor y el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo venezolano para lograrlo. ¡Justicia para lograr la Paz! pic.twitter.com/7yTkfMMqum — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de enero de 2019

Reafirma su gobierno

Este viernes, elofreció una rueda de prensa donde aseguró que defendería "la independencia y la existencia de Venezuela como República (...) hasta más allá de esta vida".Luego de que el miércolesde autoproclamara comodeaseguró que se trata de un "golpe de Estado en marcha".Agregó quecuenta con una"del más alto nivel profesional", que defendería el actual gobierno de, a su cargo.Destacó que delse realizaránen todo el país para "probar que está todo a punto", en homenaje a los 200 años del discurso de Angostura.acusó a losde presentar imágenes distorcionadas de la situación en, para manipular la opinión pública a nivel mundial.El presidente venezolano apuntó especialmente contra, a quienes acusa de haber apoyado elen su país.Sin embargo, aseguró que "no soy antiestadounidense, yo soy antiimperialista, que es distinto […] el tema de los imperios tiene que acabarse".Declaró queseguirá vendiendo, ya que el país no ha roto relaciones con este país, sino "con el".En cuanto a la autoproclamación decomoderecordó que fue reelecto el año pasado y que la autoproclamación deno tiene validez constitucional.hizo este autonombramiento invocanto elde la, sobre las causales de ausencia de la, por su parte, aseguró que "no existe ninguna de las causales", que son: la muerte, renuncia, la destitución decretada por sentencia del TSJ o la incapacidad física o mental.Calificó como "actos vandálicos (...) pagados con dólares" a las protestas que hubo el 23 de enero.