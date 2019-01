Asteriscos 134

*

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

El diputado federal por Morena, Cipriano Charrez Pedraza, quien enfrenta un proceso de desafuero al ser acusado de participar en un accidente automovilístico donde perdió la vida un joven, rompió nuevamente el silencio para insistir que es víctima de persecución política y que la familia del fallecido intenta extorsionarlo al solicitarle 8 millones de pesos como indemnización ¡Pobre Cipri!Antagónicos a la alcaldesa priista de Cuautepec, Haydee García, se manifestaron ayer durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a Tulancingo. Previo a la actividad, los quejosos con cartulinas en mano solicitaron apoyo del mandatario para conseguir regular el abasto de agua potable, luego de que los pozos que los proveen resultaron contaminados con gasolina.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitó ayer Tulancingo para poner en marcha programas sociales y pedir unidad. Más tarde, en la capital del país reconoció al gobernador, Omar Fayad, por saber responder a la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan y enfrentar juntos la desgracia, lo anterior durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad.La preocupación ciudadana por la incertidumbre que prevalece en las estancias infantiles de la ex Sedesol continúa, ya que acumulan tres meses sin recibir el subsidio correspondiente. Las profesoras no han cobrado su salario y las madres de familia que estudian o trabajan no pueden cuidar a sus hijos de tiempo completo, situación que les acarrea ya problemas laborales.La palabra educa, pero el ejemplo arrastra, reza el dicho. Y cómo vamos a tener automovilistas respetuosos si tenemos policías irrespetuosos. Los tripulantes de la patrulla RAM placas HG-068A-1 de la secretaría de Seguridad Pública estatal estacionaron la unidad sobre el carril derecho de avenida Revolución casi esquina con Jaime Nunó para ir a la tienda, sin importar los reclamos.