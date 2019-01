Se reúnen de nuevo con israelíes

***EMPODERADOTras asistir a la reunión que celebraron en Guanajuato el Consejo Directivo de la Concamin zona Bajío, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez salió que más que fortalecido, pues los empresarios del terruño e incluso de otros estados avalaron las acciones que ha emprendido para enfrentar el desbasto de combustible en los últimos 20 días.*EJEMPLODiego, junto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha exigido en varias ocasiones al Gobierno federal resolver el abasto, por eso ayer hasta un empresario de otro estado le expresó que ojalá su gobernador también estuviera haciendo lo mismo.***A FAVORTan emocionado estaba el Gobernador con el apoyo que recibió por parte de los empresarios que contó, que cuando se realizó la asamblea para elegir a Francisco Cervantes como dirigente nacional de la Concamin, él estuvo presente en el evento en Ciudad de México y hasta alzó la mano cuando se hizo la votación.*** CRISISDesde el miércoles pasado, el gobernador Diego Sihue Rodríguez Vallejo aumentó el tono de su llamado al presidente de República Andrés Manuel López Obrador, para resolver la crisis de desabasto de combustible en Guanajuato, misma que ha provocado pérdidas por más de 7 mil millones de pesos.* A MEDIASEl mandatario estatal pidió al Gobierno Federal que Guanajuato reciba el mismo trato que la Ciudad de México, donde se resolvió más rápido la crisis y de paso dijo que el Gobierno Federal ha cumplido a medias con los compromisos para resolver el problema aquí en el terruño.* LA REALIDADY es que el ejemplo más claro de que no todo lo que se ha dicho a nivel nacional se cumple, es la promesa de que esta semana llegaría un ferrotanque de Pemex a la terminal de Irapuato; todos esperaban que fueran 97 tanques que en su conjunto representaban alrededor de 6.5 millones de litros de gasolina, el problema fue que el que llegó sólo traía 34 tanques.* CERRADOSOtra de las contradicciones que señaló es que a nivel federal se anuncia que se reabrirán los ductos y se cumple pero sólo por unas horas, lo que resulta insuficiente para resolver el problema en Guanajuato.*CON MAYOR PROBLEMAAunque la crisis ha pegado prácticamente en todo el estado, por ser la ciudad con mayor población, León ha sido de las más afectadas pues el ducto que trae el combustible a esta zona sigue cerrado y la gasolina sólo llega en pipas.* BAJO PORCENTAJELos ciudadanos se han acostumbrado a hacer filas o esperar turnos en que serán abastecidas las gasolineras, pero eso no significa que el problema se haya resuelto, ayer el alcalde Héctor López Santillana dijo que ha bajado nuevamente la distribución hasta 10% del total de 196 gasolineras que hay en la ciudad.* MEJOR ESCENARIOTotal, que en León no se ha podido llegar a la meta de tener al menos el 50% de las gasolineras con combustible a diferencia de otras ciudades como Celaya, que gobierna la también panista Elvira Paniagua, que en algunos días ya han reportado el 50% de sus estaciones con combustible.* SIGUE LA CUENTALo peor es que no se sabe cuándo regresarán las cosas a la normalidad, según el Gobernador, él ha insistido en que le den una fecha pero no hay respuesta, así es que los días de crisis siguen contando y las pérdidas económicas para el estado también.*** REGLAMENTOLuego de varios meses de analizarse en mesas de trabajo y comisiones, ayer finalmente fue aprobado por mayoría de votos el Reglamento de Seguridad Privada para el Municipio de León. El principal impulsor fue el síndico Christian Cruz, quien preside la comisión de Gobierno Seguridad Pública y Tránsito.* EN CONTRALa aprobación no pasó por unanimidad, los regidores Alfonso de Jesús Orozco Alderete y Vanessa Montes de Oca Mayagoitia votaron en contra de este reglamento que busca poner orden a las 190 empresas que se dedican a prestar servicios de seguridad privada en la ciudad.* VIDEOVIGILANCIAEntre los objetivos está que las empresas privadas también colaboren en materia de vigilancia y apoyo a las dependencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, pues contempla que más cámaras de la iniciativa privada se puedan conectar al C4 y con eso aumentar la videovigilancia de la ciudad.* CONTROLOtro de los alcances será a que a través de este nuevo reglamento se podrá contar con un registro de vigilantes y guardias de seguridad privados, lo que para los ciudadanos resulta de gran beneficio pues actualmente muchos no saben ni quién los vigila. El reglamento también prohibirá que las empresas de seguridad contraten a personas que hayan cometido delitos patrimoniales, como robo o abuso de confianza.El alcalde Héctor López Santillana y su gabinete de seguridad que encabeza el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, se reunieron por segunda ocasión con un grupo de empresarios israelitas, ya que el Municipio mantiene su intención de adquirir tecnologías de allá. “La seguridad es prioridad en la Administración municipal y no escatimamos ni un esfuerzo para fortalecer nuestra operatividad. Hoy en el C4 analizamos nuevas alternativas para fortalecer nuestro firme objetivo de lograr un #LeónConPazDuradera”, informó el Alcalde en sus redes sociales.