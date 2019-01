Corredor Industrial

Eureka

Una vez más lo logramos, llegamos al viernes. Para comenzar le hacemos una pregunta, ¿cuáles son las palabras que en las últimas dos semanas usted ha mencionado más?, seguramente en su listado aparecieron: escasez, desabasto, gasolina, -una que otra grosería al no restablecerse el servicio- y “huachicol”.Esta última alguien no solamente la ha usado en su vocabulario, sino vio la oportunidad de registrarla ante el IMPI para emprender ,o al menos esa es la idea en el negocio de las bebidas alcohólicas.Y, mire que ironía de la vida, la persona que registró la palabra “huachicol” es nativa de Puebla, el estado con el mayor índice en el robo de combustible, aunque por suerte no han sufrido del calvario de las largas filas, pues el servicio por allá sigue estable.De acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de aquel estado el registro es para bebidas alcohólicas, excepto cerveza, y en el logo que ya tiene preparado la propietaria, de nombre Alicia Carpio, aparece una especie de maguey como símbolo principal y en la parte baja la palabra mezcal.Pero, no es la única persona que ha registrado una palabra relacionada al robo de gasolina, en la Ciudad de México también aparece, ya hay un registro a nombre de Jasser Israidel Rayas Navarro, esta persona registró la palabra “Huachicolero” para entrar en el mismo negocio de las bebidas alcohólicas, en su caso tal parece que apostará por ofrecer un ron.Lo más peculiar de este segundo caso es que el logotipo es un bidón al centro decorado en la parte inferior con un listón tipo de los utilizados en las inauguraciones y en la parte de arriba la palabra ron.Como ve existe gente que ante una crisis la sufre, pero al mismo tiempo la aprovecha con la finalidad de encontrar un posible beneficio.Tómelo como una posibilidad, pero varios son los industriales del sector proveeduría de Guanajuato y Jalisco que están interesados en la creación de un clúster que permita a los productores nacionales, pero también del extranjero conocer el potencial de variedad de productos que tienen, haciendo contacto con un mismo organismo y no con varios como ahora lo hacen los interesados en hacer negocios.Platicando con Daniel Tavarez Romero, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales, comentó que si existe el interés de consolidar lo que hoy en día es una intención.Nos compartió que cristalizarla no sería complicado y los beneficios serían amplios para los industriales tanto de Guanajuato como los de Jalisco.Habrá que estar atentos al tema y esperemos las piezas de lego que deben coincidir sean encontradas para formar ese grupo de marcas mexicanas que ofrezcan de una forma integral sus productos al extranjero.Luego de que don Ricardo Alaníz Posada se mantuviera en el cargo, posterior a la conclusión de su administración como presidente de la Concamín Bajío, a partir de ayer el empresario Ismael Plascencia Núñez se convirtió en el nuevo titular.El empresario involucrado en sectores como el calzado y la construcción como su primer reto tiene incluir no solamente a los grandes sectores, que tienen ya fuerza propia como es el cuero-calzado, sino también a pequeñas industrias como la de los panaderos o los madereros, con los que tendrá mayor cercanía para encontrar aquellos temas en los que requieran ayuda y empujarlos con la fuerza que tiene el organismo de la Concamin que a nivel nacional cuenta con la presencia de ocho guanajuatenses.El que también estará un año más al frente de un organismo empresarial es Enrique González Muñoz, ayer platicando con el leonés nos confirmaba que seguirá al frente de la Canacar en México, así que seguirá combinando en la agenda temas de su empresa, el robo al transporte de carga, logística y ahora el apoyo que están dando a Pemex.