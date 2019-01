Violinista en el metro

Hace muchos años vi un video en YouTube que me encantó. ‘¡Atrévete! Cambia’. De fondo sonaba la pieza Verano de las Cuatro Estaciones de Vivaldi. La secuencia enseñaba situaciones en que una mujer se veía atemorizada por un reto que tenía que enfrentar. Y a la par que la canción va in crescendo, la mujer se armaba de valor y se enfrentaba a su miedo. Al lobo feroz.Hoy por la mañana, me levanté con ese mismo sentimiento. Por la tarde tendría uno de esos momentos que más te vale caminar con paso firme. Mientras me dirigía a la parada del metro, pensaba en lo mucho que me gustaba complicarme la vida. Que estaba así de cansada por mi culpa. Que quién me mandaba a meterme en algo así. Trabajo, trabajo, trabajo.Tenía que transbordar en una parada que es gigante. Miles de personas caminando con paso autómata por la vida. Yo seguía con mi lucha personal, cuando de pronto, sonó la canción. Esa canción de Vivaldi. Y recordé a las mujeres de ese comercial. Ese paso decidido a lo que les viene. Esa fuerza que viene de dentro. Recordé a todas las personas que me han apoyado. A toda la gente que me ha enseñado. A esas mujeres valientes que no paran ante el miedo. Pues ni Riahanna en la pasarela de Victoria’s Secret caminó tan segura. Yo me vengo arriba con cualquier nimiedad.Como soy muy de contarle a A. estas tonterías que me pasan por la cabeza… pues le narré mi mañana. Le conté del anuncio y de la canción. Resulta que él, en su época de universidad, cuando estaba muy agobiado con los exámenes, siempre pasaba por esa esquina y escuchaba al señor del violín (el mismo que tocó mi marcha triunfal por el metro). Al final de su carrera le dio una propina equivalente a todos los exámenes que había tenido desde hace años. De todos esos momentos de respiro y desconectar con una canción. De esa motivación que tienes que encontrar de no sé dónde, no se sabe por qué.Mi día fue bien. Muy bien. En mi cabeza sonó Vivaldi todo el día. No hubo aplausos como los que recibe Rihanna, pero tampoco es que me guste una multitud viendo cómo camino. Simplemente siento que, por un día, el lobo se hizo más pequeño. Tan pequeño que querré seguir. Seguir y seguir. Porque lo que antes eran unos exámenes, una entrevista, una inseguridad… ahora son otras cosas, pero mientras la música continúe, la lucha también seguirá. Porque esto es así, y así seguirá. Y hasta aquí mi verborrea mental de psicología de alcantarilla.