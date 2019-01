Se deslinda Alcohólicos Anónimos de alberge en Tulancingo

REACCIÓN

El albergue donde el pasado 12 de enero, con problemas de alcoholismo, en Tulancingo,, respondió el departamento de comunicación social de dicha asociación civil.Cabe recordar que el pasado 12 de este mes, en un reporte oficial de Seguridad Pública de Tulancingo, se difundió elde un albergue.Está situado en la esquina de las calles Pachuca y Veracruz de la colonia Vicente Guerrero.Refiere que en la estancia con razón socialfalleció un paciente con iniciales F.R.B., dePersonal del Ministerio Público efectuó las diligencias de rigor en torno a este suceso.Al respecto, la asociaciónque el alberguey agrega que laes la única autorizada para utilizar las siglasA continuación se transcribe laAlcohólicos Anónimos en nuestro país es representado única y exclusivamente por la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. y está conformada por más de 14,500 grupos de ayuda mutua que sesionan sólo hora y media al día, es decir, el local del grupo y sus asistentes sólo permanecen en él durante el desarrollo de la sesión y posteriormente se retiran a sus domicilios, nadie pernocta en ellos.Alcohólicos Anónimos en México NO reconoce como A.A. a ninguna asociación que utilice de manera ilegal como apellido el nombre de Alcohólicos Anónimos y realice prácticas ajenas a los principios tradicionales.Por lo que Alcohólicos Anónimos: NO funciona las 24 horas; NO cuenta con ningún tipo de servicio de internamiento, ni de estancia; tampoco tiene centros de rehabilitación, granjas, ANEXOS, clínicas o ALBERGUE alguno; mucho menos organiza retiros espirituales en ninguna clase de hacienda; NO solicita dinero a institución alguna, NI organiza colectas públicas pues sus servicios son totalmente gratuitos.El nombre “Alcohólicos Anónimos”, sus siglas “AA” y su logotipo -círculo con triángulo inscrito-, NO son de dominio público son marcas registradas ante las autoridades correspondientes y reguladas por las leyes mexicanas, dichas marcas son exclusividad de los grupos que funcionan sólo hora y media al día y que están adheridos a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C.