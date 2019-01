Vecinos de la ciudad de Huejutla acusaron que continúan los fraudes laborales en la región, donde personas ofrecen oportunidades de trabajo en Estados Unidos a cambio de pagos en efectivo que van desde 8 mil 500 hasta 11 mil 500 pesos.



Habitantes de la ciudad aseguraron que fueron defraudados por una mujer que identificaron con el nombre de Xóchitl Redondo Sarmiento, vecina de la colonia Tepeyac de esa demarcación.



Explicaron que la mujer los contactó junto con un hombre de la ciudad Tamazunchale, en San Luis Potosí, de quien no pudieron precisar su identidad; no obstante, entregaron algunas fotografías con el fin de identificarlo para evitar más fraudes.



Las personas afectadas pidieron no mencionar su identidad para evitar posibles represalias, y mencionaron que acudirán ante la autoridad correspondiente para denunciar lo que calificaron como una acción ilegal.



Mencionaron que el jueves pasado Redondo Sarmiento los llevó a San Felipe Orizatlán y después les recomendó ir a Tamazunchale para esperar el camión que los llevaría a Reynosa, Tamaulipas y luego a Estados Unidos.



Sin embargo, una vez en Tamazunchale su “enganchador” les pidió que lo esperaran mientras conseguían algunas fotografías para pasaporte y visa pero ya no volvió y tampoco respondió las llamadas.



Las víctimas hicieron un llamado a la población en general para ser precavidos y evitar más casos de este tipo en la Huasteca.