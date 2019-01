Familia llegó a León para levantar denuncia cuatro días después



"Nos dijeron que cuando desaparecen tráileres los encuentran con el conductor como a los tres días, aventados por la carretera a Lagos, pero que si sale en las noticias se puede complicar", comentó en ese entonces Ana.

Ex jefe lo dio de baja a los 15 días y no ayudó en caso



"Nos dijeron que faltaba que les mandaran más videos supuestamente del C4 porque de las demás empresas no tenían", relataron.



"Escuchamos lo que sucede en Guanajuato, los muertos que encuentran y lo que pasa, pero desde que cambiaron al agente no nos han llamado para decirnos si hay avances o algo", compartió la esposa.

, desapareció en Leóny hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato no ha dado información alguna.El 14 de mayo de 2018, Christian de 28 años, trabajador de "Transportes El Búffalo”El destino final era la empresa Kalisch Acero, ubicada en el boulevard Francisco Villa.Al llegar al punto,por lo que decidió buscar un lugar donde estacionarse. En su recorrido fue detenido por un tránsito, mientras esto sucedía la empresa le marcó para que regresara a bajar el producto, pero como no podía en ese momento, les pidió que esperaran.Minutos más tarde, de la empresa Kalisch volvieron a comunicarse con él, pero Christian aún estaba con el elemento de Tránsito, por lo queEn la mañan,. Más tarde Daniel Lozano García, el ex jefe de Christian, le llamó para preguntar por el paradero del joven porque le informaron que no había vuelto para hacer la descarga y no les era posible contactarlo.Debido a la situación losa levantar la denuncia ante el Ministerio Público, la cual quedó asentada en la carpeta 51344/2018 con el folio 104968.am acompañó a los familiares en el Ministerio, pero más tarde,bajo la advertencia de que si lo hacía sería más difícil dar con el paradero del joven.A ocho meses de haber desaparecido,ni del camión.Durante una entrevista, los familiares comentaron quey a Christian sólo le depositó los siguientes 15 días de trabajo, para enseguida darlo de baja en el Seguro, dejando desamparada a la esposa y tres hijos, uno de 11, otro de seis y la menor de cinco años.Platicaron que a pesar de haberlo solicitado,solamente de una hora antes y después de que ocurriera.Y bajo diversos argumentos tampoco quisieron decirles quién fue el que lo detuvo.La última ubicación que marcó el GPS fue en el libramiento José María Morelos, cerca de la funeraria Cepeda.Aseguraron que por la distancia venir a León es cada vez más complicadoentre los cuerpos encontrados en el estado.Aunque desde, por lo que el 18 de enero, se le expuso el caso al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a lo que contestó que pediría información a la Procuraduría para darle seguimiento.