LISTAS YA NO

Eligen a 4 para Junta Directiva de UG

El gobernador, después de un evento con ganaderos en León, confirmó a los medios que pidió al Municipio de León ya no enviar listas de gasolineras que recibirían el combustible en el día y en la tarde-noche, que porque eso confundía que eran las únicas que estaban abiertas y que no era así.Y tal vez tenga razón en que no era la información más precisa posible, pero sí la única que el ciudadano tenía. Lo ideal, en tanto no se normalice el abasto, sería conocer las estaciones en servicio, pero esas listas no se tienen, el riesgo es que se genere más incertidumbre por no tener reporte alguno.La solución a la crisis de combustible no llega, el Gobierno Federal no da respuestas. Una buena para Jalisco es que la empresa mexicana Akron está por concluir un gran centro de almacenamiento de combustible en Lagos de Moreno. En León no hay gasolineras de esa marca, pero están en el plan.El diputado federal leonés por el PAN,, hizo enojar al presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, el morenista, cuando subió a tribuna para calificar a sus compañeros de “diputados mamíferos” y a la Guardia Nacional como un “ornitorrinco”.El médico-político panista daba su explicación biológica de los mamíferos, decía que tienen glándulas mamarias, cuandole interrumpió: “Diputado sírvase a escuchar, lo estoy llamado al orden porque esos discursos metafóricos contienen muchas ofensas reales”, y el leonés respondió que sólo estaba describiendo lo que es la especie humana y lamentaba que su cultura sea tan baja. Órale.prosiguió con su exposición, apoyado por una imagen fotográfica de un “ornitorrinco”, y explicó que ese mamífero tenía patas de nutria, cola de castor, hocico de pato y que ponía huevos. Y remató con lo que finalmente era el objetivo de su posicionamiento: “Lo que se está haciendo es crear una Guardia Civil tipo ornitorrinco, que es el único en su clase de mamífero con esas características”.Lo queargumentaba (lo publicó en una editorial en am el pasado 19) es que es una ‘guardia ornitorrinco’ pues tiene cabeza de civil pero cuerpo de militares. Ese fondo de la discusión es el que también seguramente se tendrá en el Senado -donde falta su aprobación.El episodio lo reprodujeron medios nacionales como Imagen Noticias en su programa matutino con, donde comentaron que para la grilla sí que son buenos nuestros políticos. La discusión se dio el miércoles de la semana pasada cuando se aprobó la reforma constitucional para la Guardia Nacional con el voto en contra del PAN, Movimiento Ciudadano y la mitad de los perredistas.La senadora leonesa por Morena,, defendió en entrevista para el programa de #AristeguiNoticias que la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública (ahora desde la Constitución) es necesaria en tanto se fortalecen a las corporaciones policiacas.La doctora lo explicó así: “En la reforma también se plantea el fortalecimiento de los cuerpos policiacos de todos los niveles y que efectivamente, temporalmente, puedan estar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en tanto la Guardia Nacional se fortalece con civiles. Hay que confiar”. Eso mismo dijeron, en México ya sabemos que no hay nada más permanente que aquello que es temporal.Y de paso la senadora morenista llamó a no dejarse llevar por las fake news de las redes. Aunque los cuestionamientos al dictamen de la Guardia Nacional no vienen de esas ‘fakes’, sino de instituciones internacionales (ONU, Amnistía Internacional) y nacionales (CNDH, UNAM), y muchos más organismos de la sociedad civil.El gobernador de Jalisco,, estuvo ayer por la tarde en el Parque de Los Cristeros, en San Julián, para entregar apoyos a agricultores y ganaderos. La novedad es que estuvo acompañado del exgobernador de Guanajuato,, quien tiene su rancho por estas tierras de Los Altos.prometió renovar la red carretera, y vaya que urge en su conexión con los Pueblos del Rincón. Ojalá y cumpla su ofrecimiento.El Consejo General Universitario designó a cuatro integrantes internos de la Junta Directiva, quienes estarán en el cargo del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2021. Los elegidos sonLa Junta Directiva de la UG se conforma por 11 miembros, de los cuales tres son externos y ocho parte de la comunidad UG. Entre sus funciones están las de designar al Rector General, a los Rectores de Campus, a los Directores de División y al Director del Colegio del Nivel Medio Superior.