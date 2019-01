La nueva guerra

inició hace 6 años una guerra abierta, declarada, contra el. Sin hacer referencia a las causas estructurales de la delincuencia que es la dinámica social con sus enormes diferencias entre las mayorías y las minorías, llevó a cabo una estrategia de fuerza, que tarde y temprano, mostró su poca eficacia. Fueron años de batallas y combate; se contabilizaban por miles los muertos. Director e indirectos. Pero fue un sexenio rojo. Combatir la fuerza con la fuerza.prometió cambiar la estrategia de enfrentamiento, pero su sexenio cubierto todo de, evitó que tuviera mejores resultados. La inercia era enorme. Fueron otros seis años de apariencias en que los grandes cárteles se multiplicaron a líneas de negocio nuevas:y por supuesto el. El negocio de la droga era ya uno de tantos esquemas para generar dinero sucio.siempre sufrió y sufre. Desde el diseño organizacional, donde eles el verdadero dueño del negocio y las redes familiares (75% de los trabajadores tienen familiares en la empresa) heredan y trasladan las plazas; donde los generosos contratos laborales exprimen la utilidad de la empresa púbica, se inició el quebranto. La falta de inversión no es solo resultado de la, sino el efecto de la descapitalización por ely la nómina. Los pasivos laborales, el negocio de los viáticos, las transas de los moches en las compras, fueron fugas enormes de recursos. La entrega del negocio de las pipas al sindicato, los cientos de plazas con goce de sueldo para actividades sindicales, las donaciones millonarias de la empresa al sindicato, siguen siendo la gran ordeña de los recursos de Pemex.Si es cierto que la Reforma Energética, al poner a competir a Pemex con empresas productivas del extranjero, fue otro ingrediente crítico para su sobrevivencia, no fue el principal ingrediente. Una empresa que tiene más pasivos que activos, no tiene futuro. A todo este escenario de saqueo, se sumaron robos contables y fiscales que permitieron que, en la cadena de distribución nacional, Pemex siguiera perdiendo al desvirtuar las facturas.Romero Deschapms el líder petrolero, el gran huachicolero, fue clave para permitir todo esto.El gran negocio del robo de ductos no es nuevo; se dio aceleradamente en el último sexenio, que se recordará como el más corrupto de la historia moderna de México. Allí, con la tolerancia del Gobierno federal y de Pemex, se crearon mafias que ahora son puestas al descubierto y así, el “huachicol” es un calificativo que es entendido por todos los mexicanos.Precisamente, el presidente AMLO, urgido de recursos financieros para cumplir sus prometas, de dio cuenta que esto era ya incontrolable y así, decidió iniciar la gran guerra del huachicol.Hoy se cumple precisamente un mes del inicio de esta guerra. AMLO decidió emprenderla cortando los suministros (ductos) y con ello, provocando una enorme crisis económica en el centro-occidente del País. Sin diseñarla en coordinación con los estados, se decidió por hacerla intensa en estados del Bajío y en otros, omitirla como el caso de Puebla, el estado con mayor número de tomas clandestinas. Lo que destaca en esta gran guerra, a diferencia de la del narcotráfico emprendida por Calderón, es que el huachicol tiene enormes bases sociales, pues las comunidades pobres han visto en este negocio, un paliativo para las pocas oportunidades de trabajo.Pero lo que es diferente, además, es que el Presidente ha decidido que esta guerra no se ganará por la fuerza. No hay detenidos, no hay castigos, solo hay llamado a que el pueblo cambie si actitud y deje de robar, al recibir recursos públicos para paliar su pobreza. En el fondo es una pedagogía muy difícil de implementar. AMLO considera que sus llamados a ética ciudadana serán escuchados y el pueblo bueno reaccionará para abandonar las armas y la guerra se acabará al deponer las armas todos los beneficiados por esta cadena de robos.No será fácil. La historia enseña que los procesos de cambio social y las intervenciones en las comunidades requieren años de acompañamientos, de educación, de proyectos productivos, para evitar que –sobre todo los jóvenes-, caigan en la actividad de los negocios sucios. La gran guerra se pretende acabar con llamados a la conciencia y con la implementación de programas sociales. Si los recursos son utilizados solamente para consumo y no para inversión en capacidades, la economía pronto lo resentirá y los índices de delincuencia no disminuirán. El esquema de reparto de gasolina con pipas sin estar acompañado por acciones de fuerza y cárcel para los ladrones por parte del Estado mexicano, serán el mejor incentivo para que el llamado “cártel negro” (huachicoleo) por la periodista Ana Lilia Pérez, nos siga ganando la gran batalla.Director de la Universidad Meridiano