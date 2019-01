Recuperación física

Todos hemos alguna vez en la vida quedado exhaustos por exceso de actividad física. Recuerdo una caminata que como miembro de un club de exploradores realicé siendo niño o adolecente en una agreste sierra. En realidad yo y mi compañero de aventura accidentalmente nos separamos del grupo principal y estábamos perdidos y muertos de hambre y frío. Caminamos veinticuatro horas seguidas cargando nuestro pesado y estrafalario equipo hasta que finalmente regresamos a casa. Mis padres me recibieron con un abrazo enorme y una caliente y deliciosa comida. Era tal mi cansancio que me quedé dormido sin notarlo ¡más de dos días seguidos! Posteriormente en la vida mi afición por correr maratones en varias ocasiones me llevó a tener estados de agotamiento de mayor o menor grado.¿Qué debemos hacer al estar físicamente agotados? Esta es una importante pregunta que sigue teniendo diferentes y disparatadas respuestas como tomar: bebidas energizantes, agua, cerveza, desinflamantes, analgésicos, masajes, sauna, vapor, baños alternados de agua fría y caliente, mantenerse abrigado, comer mariscos, tomar chocolate caliente, etcétera… Aquí puede usted agregar ¡prácticamente lo que guste o se le ocurra! como por ejemplo ¡tomar una michelada doble con tacos de carnitas y acostarse a ver cuatro horas de Netflix!Afortunadamente la medicina del deporte, que es la especialidad médica que estudia los efectos del ejercicio del deporte y en general de la actividad física en el organismo humano desde el punto de vista de la prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones, nos sugiere algunas respuestas científicas. Recordemos que una respuesta es científica cuando, entre otras cosas, fue obtenida a partir de una rigurosa metodología y que ha sido divulgada en revistas arbitradas o medios especializados en donde pudo ser juzgada por otros especialistas que podrán criticarla, reprobarla o aprobarla. Recordemos que con toda razón el científico Robert Park de la Universidad de Maryland afirmó que el descubrimiento más importante de la medicina moderna no son las vacunas ni los antibióticos sino las verificaciones ciegas y aleatorias que permiten identificar los efectos reales de cada tratamiento. La ciencia se basa en el análisis riguroso de datos obtenidos bajo condiciones controladas y no en emotivas descripciones anecdóticas de casos aislados.Recientemente fue publicado el libro “Good to Go” escrito por la atleta y escritora de textos científicos Christine Aschwanden. En éste analiza el problema de la recuperación física del organismo. Es una lectura interesante en donde analiza con seriedad las diferentes respuestas y realiza experimentos para verificar sus conclusiones. Probablemente la característica más importante de este libro es el intento de mantener una discusión con suficiente rigor metodológico y científico. Desde luego, no proporciona respuestas mágicas. Finalmente la mejor recuperación es la que se logra simplemente descansando y leyendo con toda calma un libro sobre la recuperación física del organismo.