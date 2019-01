Contraste de México, con otros países

Nunca había vivido el pueblo de Venezuela, el enfrentamiento que ahora tiene y que lo ha llevado a una confrontación, como nunca se había visto, cuestión que tiene que enfrentar Nicolás Maduro.Maduro ha llevado a su país, a una crisis de pobreza, que incluye falta de medicinas y alimentos entre la población, además de las pocas oportunidades de trabajo que brinda a sus ciudadanos, pues ha procedido al cierre de empresas, que en otro tiempo fueron productivas, cuyos antecedentes empiezan desde la entrada al gobierno, del populista Hugo Chávez, con su famosa política Bolivariana, al que le siguió un hombre peor que él, que es Maduro, el que se ha convertido en un verdadero dictador, rechazado por muchos países, algunos de ellos muy poderosos como los Estados Unidos.Han aceptado como presidente interino a Juan Guaidó, quien el miércoles pasado se declaró como tal, ofreciendo un diálogo con Maduro e inclusive amnistía para el dictador en funciones. Aunque posteriormente ha rechazado el diálogo, aduciendo que es un diálogo falso el que promete Maduro.El respaldo mayoritario de los militares, es lo que lo mantiene en el poder, seguramente porque les está pagando más que bien y ellos no quieren perder esta oportunidad de vivir así e inclusive volverse ricos, como antes nunca lo habían hecho.Así es que el día miércoles, amaneció Venezuela con dos presidentes, uno que es totalmente ilegítimo, porque manipuló totalmente la elección y reprime a la población que se opone a su mandato y el otro, con intenciones de convocar a elecciones a la brevedad, volviendo la democracia como sistema de vida e inclusive ofreció amnistía para Maduro, la que es una especie de humanidad para este sujeto, a cambio de que renuncie a la presidencia de su país, cosa que no cabe en el pensamiento del dictador, pues está seguro de estar gobernando para su país, a pesar de que éste, tiene una inflación anual actualmente, de un millón % y que exige carretadas de dinero para comprar cualquier cosa.La única moneda de intercambio que ofrece Maduro, es la de su petróleo, siendo Estados Unidos el que más le compra y si suspendiera las compras de crudo de esa nación, terminaría por hundirla en forma definitiva. México es el tercer país que le compra más petróleo a Venezuela, según datos recientemente proporcionados a través del Financiero Bloomberg.Lo único que dice Maduro es: No renunciaré apoyado por los altos jefes militares, sin embargo tanto México como Uruguay, que mantienen una posición neutral, han manifestado su proclividad al diálogo, el cual ha aceptado Maduro en vista de las circunstancias tan críticas en que se ha visto inmerso, pero a pesar de todo no deja de reprimir a la oposición y en esta última manifestación, se habla de que hubo 27 muertos y no se sabe que número de heridos, por la represión habida y los enfrentamientos con el ejército, quien dispara en contra de la población balas de goma, que hieren a los manifestantes y éstos a su vez, contestan con simples piedras, que no hacen mayor daño a los militares, sobre todo por como están protegidos.Maduro ordenó cerrar la embajada en Estados Unidos y Washington ordenó, la salida de su personal diplomático, no esencial de Caracas, desoyendo las amenazas de Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo. Mike Pompeo, aseguró que el Chavista, no tiene poder para decidir sobre los contactos internacionales, por ser un presidente ilegítimo.Hubo manifestaciones en todo el mundo en contra de Maduro, urgiendo a las fuerzas de Venezuela, garantizar la seguridad de Guaidó y la propia OEA, reconoció su nombramiento. México ha sido muy cuestionado, por mantener una posición neutral y reconoce únicamente a Maduro como presidente constitucional, con el argumento de la afinidad ideológica entre el actual gobierno mexicano y el régimen de Maduro.Omite también el gobierno de México el mandato constitucional de protección y promoción de los derechos humanos, según el dicho de Pablo Hiriart, que en Venezuela son violados en todos sus órdenes, por el régimen ilegal de Maduro.En Venezuela no hay libertades políticas, no hay voto libre y los medios son acallados y apabullados. Triste es el papel de Marcelo Ebrad, que defiende a su jefe, López Obrador y vemos como el gobierno nos alinea en defensa de un dictador, tan es así que fue invitado a la toma de posesión de AMLO, a pesar de la fuerte oposición en contra, que existía. Veremos la reacción final de los Estados Unidos junto con los países que rechazan a Maduro como son Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.No obstante Rusia que es toda una potencia, apoya a Maduro entre otras naciones.