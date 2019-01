“Cuando nací, ya todo tenía dueño…”

¿Cómo entender la justicia y el derecho natural cuando un recién nacido no tiene derecho a nada porque ya todo tiene dueño? Tomás de Aquino considera que la ley natural emana de Dios, lo cito: “(La Ley Natural) no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar”, por lo que en mi interpretación, a partir de ello se concluye que cualquier ley o reglamento en contra de la Ley Natural es violación.En una entrevista, el cínico y sagaz de Carlos Hank González (qpd), señaló que parte de su éxito (además, en mi opinión, de corromperse), se debía a que había sabido escoger a sus padres; simpático y socarrón, con inteligencia y habilidad evadió la pregunta y justificó su riqueza con el chascarrillo; pero ello me llevó a una reflexión sobre el tema que nos ocupa: ¿qué define el que un bebé nazca de una familia sana, genéticamente con ventaja y con una economía razonablemente resuelta, vs otro que nace en una familia con taras derivadas del alcoholismo de generaciones previas y en extrema pobreza?; ¿a partir de qué tipo de justicia se aceptan socialmente estás diferencias y se sentencia al pobre y generaciones subsiguientes a vivir en la miseria? Si hubiera congruencia entre la ley natural, la equidad, la justicia, la moral y las leyes humanas, podríamos concluir que todos los bebés deberían nacer con el mismo tipo de oportunidades, y si así fuera, los logros materiales en sus vidas serían resultado de las acciones y decisiones que cada uno tomara; así, el que es emprendedor o inteligente tendría mejores resultados o logros que el que es flojo o idiota; lo que es congruente con la ley natural que genera aleatoriamente las diferencias en habilidades, actitudes y capacidades en cada persona; no todos podemos ser Miguel Ángel, Einstein o Da Vinci…Pero, a partir del supuesto de que al nacer todos tenemos las mismas ventajas y carencias, nunca, en un tiempo de vida, se generarían las diferencias que hoy tenemos entre un Rokefeller en Nueva York y un zapatista en Chiapas; es decir, de manera natural se darían la equidad y la justicia social, y perdería sentido la acumulación de riqueza y poder a lo pendejo si no los pudiéramos heredar; por lo que nuestras vidas de manera natural tendrían más valores comunitarios de mutua ayuda e intereses humanistas, que de acumulación, dominación o sojuzgamiento del prójimo para tener más poder o más riqueza…¡No!, no pretendo cambiar la legislación sobre los derechos de propiedad y las leyes sobre herencia (aunque los legisladores deberían pensar en ello), lo que pretendo es llevar a la reflexión a quienes tienen la paciencia de leerme, para dejar en mentes y corazones el compromiso que todos tenemos con los desposeídos, a partir de la injustica que permite que unos nazcan con ventajas sobre otros; me explico: nuestra Constitución y la religión católica predican que todos somos iguales ¡Una falacia! A partir de que la mayoría tiene pelo y yo no, concluyo que no somos iguales; en lo que sí creo, es en el derecho de todos a tener una vida digna con un trabajo de ocho horas y en ese sentido, todos, gobernantes y ciudadanos, clérigos y líderes, creyentes y agnósticos, estudiantes y trabajadores, hombres y mujeres, tenemos la obligación moral y ética de crear las condiciones para que esto suceda, es decir: crear las condiciones en donde cada persona, con el fruto de un trabajo honesto, pueda acceder a una vida digna… Definamos ahora vida digna: en mi opinión es aquella donde, con el fruto de un trabajo de ocho horas se tiene acceso a: 1.- Alimentación sana y suficiente. 2.- Servicios médicos de calidad. 3.- Educación de calidad. 4.- Techo. 5.- Ropa (vestido). 6.- Seguridad y certeza. 7.- Un empleo digno. 8.- Acceso al deporte, y 9.- Tiempo de ocio y diversión; todo ello sin dejar de lado la responsabilidad personal y por ende, en justicia aplicar la sentencia de San Pablo: “El que no trabaje, que no coma.”... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.