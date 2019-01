El Observatorio Ciudadano, o la carabina de Ambrosio…

Esta columna inició hace 5 años con el título principal de Observatorio Ciudadano; pero, con la creación de una entidad con ese mismo nombre, tuve que cambiarlo por el actual y así evitar inducir a confusiones.Y es que a finales del gobierno de Ramón Lemus se creó, por iniciativa o acaso imposición del PAN estatal, un dizquecomo remedo tardío de uno similar que existía en el municipio de León desde hacía años, y que en realidad nunca había servido en nada…A ello, se convocó a los mismos ínclitos ciudadanos de la supuesta representatividad social en Celaya, quienes con su docilidad acostumbrada accedieron gustosos a hacerle elal declinante gobierno del susodicho.La encomienda de esta entidad era, obviamente, la de observar; pero ¿observar qué?De acuerdo con el modelo imitado, o sea al de León, laconsistía en todo lo referente a la seguridad pública en el Municipio, rubro en el que gobierno convocante estaba algo más que reprobado.La jugada era también muy obvia: descargar en una entidad exógena al gobierno e integrada por ciudadanos de supuesta independencia y acento crítico, una contraloría social a modo en lo referente al espinoso asunto de la seguridad pública.Quienes aceptaron la encomienda, ignoro si por ingenuidad o por un valor entendido que en ese momento se ocultaba, supuestamente se han dedicado a; y ahora el nuevo Ayuntamiento les pide nos informen en qué fue a parar todo eso.¿Es posible imaginar que, por exquisitamente calibradas que estén sus, vayan a descubrirnos otra cosa que no sea el consabido desastre que constituye la seguridad pública en nuestro Municipio?A esto refiero que, en el año de 2007, como regidor del Ayuntamiento, me correspondió presidir la Comisión de Seguridad. De inició me topé con una herencia del gobierno anterior sobre unde seguridad propuesto por varios organismos empresariales locales, que incluían al CCE.Se mencionaba que ese fideicomiso, el cual se pretendía constituir en nuestro Municipio, estaría basado en uno similar y que ya operaba en la ciudad de Torreón, Coahuila.El fideicomiso planteaba, entre otras cosas, que un consejo integrado sólo por miembros de esos organismos empresariales se encargaría de supervisar todo lo referente a la seguridad pública; esto es, programas, logísticas, capacitación, equipamiento, etc.De inicio la pretensión de esta propuesta, y de quienes la impulsaban, nos pareció exagerada, dado que equivalía a suplantar a las autoridades en una función que sólo a ella compete, incluyendo al Ayuntamiento.Sin embargo, otorgando el beneficio de la duda sobre la buena fe de los referidos empresarios, nos dimos a la tarea, yo junto con mis compañeros regidores y autoridades de seguridad secundarias, de tratar de entender la naturaleza y alcances del mentadode seguridad.A ello, viajamos a Torreón, nos entrevistamos con autoridades de allá, y con los empresarios que integraban su fideicomiso.Aunque, por sus antecedentes, también nos enteramos de que aquel, en lo presupuestal se integraba sólo por aportaciones privadas, siendo la injerencia empresarial sobre las políticas de este rubro, nulas; situación que no se proponía aquí.Pero los empresarios de acá, o sea los activos proponentes del CCE y compañía, ya se nos habían adelantado, engatusado al gobernador Oliva Ramírez sobre las enormes y supuestas bondades de su; aquel, con voluntarismo y bastante ingenuidad, lo había anunciado como un gran plan piloto para Celaya.Nuestra primera conclusión, extraída de nuestro viaje a Torreón y del albazo empresarial del que nos enteramos a nuestro regreso, fue que existía un obvio trasfondo político en que los proponentes buscaban simplemente notoriedad y promoción.Huelga decir, que en ese momento quien presidía el CCE era el inefable Pérez Ordaz, que después obtuvo la nominación del PAN a la alcaldía de Celaya; y una vez en el cargo -huelga también decir- no hizo nada de lo que antes tan celosamente proponía.Nuestra segunda conclusión, de la cual enteramos al Gobernador Oliva, fue que la propuesta de ese fideicomiso de seguridad era un verdadero sinsentido, un disparate.Al final el fideicomiso de seguridad se canceló, pero a regañadientes del gobernador y de sus adelantados proponentes.Ahora, el famoso, versión light de aquel fideicomiso de seguridad fallido, pareciera reactivar las ansias de notoriedad de algunos.La seguridad pública es un desastre en Celaya, y esto parece una verdad de Perogrullo; siendo así, habrá que ver lo que nos informan los oficiososdesignados, y si no es lo que todos ya sabemos…@inigorota