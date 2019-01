Líder en problemas; violencia imparable

A la empresa del líder de la Cámara de la Construcción en Guanajuato, Francisco Javier Padilla Guerrero, la presidencia de Celaya le cancelerá el contrato para restaurar un andador en pleno Centro de la ciudad. Y es que mire, la obra debió terminarse el 11 de diciembre pasado, pero hoy en día apenas lleva un tercio de avance.Se trata de la obra del andador Perfecto Aranda, que está a las afueras del ex Convento de San Francisco en la Calzada Independencia. Es decir debió de haber estado lista para las festividades decembrinas, cuando la zona es muy concurrida.Quien reveló la cancelación fue el director de Obras Públicas, Juan Gaspar García Aboytes y anticipó que Grupo Constructor Japague, S.A. de C.V., la constructora de Padilla Guerrero, además sería acreedora a multas y sanciones. Padilla puede recurrir a la ley, pero las autoridades esperan poder contratar otra empresa para terminar los trabajos detenidos.La alcaldesa Elvira Paniagua dijo que la cancelación del contrato ya está en proceso, pero las afectaciones a los transeúntes y comerciantes de la zona ¿quién las compensará?Japague, que se jacta de ser especialista en restauraciones de monumentos históricos, no es el primer problema o controversia que tiene con obras en Celaya. En 2010 ejecutó la restauración de la fachada del templo del Carmen, pero la misma fue realizada con defectos. La entrada principal fue clausurada por desprendimiento de una parte de la fachada de la parte superior, de donde cayeron trozos de cantera. En aquel momento, ni la constructora ni el Gobierno Municipal se responsabilizaban del desperfecto, sin embargo la reparación terminó siendo pagada por recursos públicos.En 2009, la empresa se vio involucrada en daños al mausoleo del célebre arquitecto celayense, Francisco Eduardo Tresguerras, pues al parecer sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reparó filtraciones retirando el enladrillado y entortado en el exterior de la bóveda, pero el trabajo no fue bueno y al llegar las lluvias el Mausoleo sufrió severas filtraciones de agua que dañaron cerca de 70 muebles y el Mural de los Apóstoles, por lo que se le acusó junto con la entonces alcaldesa, Rubí Lara López, por negligencia e inexperiencia para realizar obras de carácter histórico.A finales del año pasado, vecinos de la comunidad de El Sauz de Villaseñor denunciaron que una obra realizada por Japague se declaró finalizada pero la misma quedó inconclusa. En este caso, Japague fue contratada la Junta Municipal de Agua Potable (Jumapa) para dicha realización. Los vecinos señalaron que el último tramo de una calle donde se instaló el drenaje se colocó una tubería de menor diámetro por lo que no soportaba toda el agua que bajaba de la parte alta de la comunidad.Hasta el momento el líder constructor no se ha pronunciado respecto a la obra atrasada en el Andador Perfecto Aranda. am lo buscó, pero se informó que de momento no diría nada.Javier Padilla cumplió su primer año al frente de la CMIC, le falta uno más para terminar su periodo, pero tiene opción a buscar repetir dos, es decir cuatro en total. Temas como ese lo dejan mal parado. Lo cierto es que hay un problema de salud serio de uno de sus hijos, que le requiere de toda su atención.Guanajuato todo está en crisis por la violencia, pero Irapuato está que arde desde hace rato, sin salida.El 2018 cerró como el municipio con mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso con 374, León (que lo triplica en población) registró 350, después están Salamanca (282), Celaya (188) y Silao (133), según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Y el inicio de 2019 no se ve distinto. Este viernes fue ejecutado el director del Centro de Comunicaciones de Irapuato, Oscar Paulino Márquez, un civil con cinco años en la corporación.En 2018, de acuerdo al registro de la organización Causa Común, en Guanajuato asesinaron a 64 policías (un lamentable primer lugar nacional), seis de ellos de Irapuato, uno el que fuera director de la Policía Municipal, Javier Castañeda. En lo que va del año (sin considerar al Coordinador de Cecom) ya se contabilizan tres policías ejecutados: en Irapuato, Celaya y Yuriria.En el primer mes del año se tiene cuenta ya de 38 ejecuciones de todo tipo en Irapuato.El alcalde panista en su segundo periodo, Ricardo Ortiz Gutiérrez, suplica desde hace rato por un mayor apoyo de la Federación y el Estado para hacer frente al crimen organizado en tierra fresera. Y es uno de los principales críticos a los fallidos resultados de la Brigada Militar que tanto se presumió.El gobierno de Peña Nieto anunció que emprendería una estrategia focalizada para combatir la violencia en 50 municipios del País (entre ellos Irapuato, León, Celaya), pero tampoco pasó nada. Mejor dicho sí pasó, pero al contrario, en Guanajuato la violencia alcanzó en 2018 cifras de alarma.Guanajuato terminó el año con 3,290 víctimas de homicidio doloso, que son un ¡¡131% más!! que las 1,423 registrados en 2017. Pasó del lugar nueve al uno en total de víctimas y del 16 al 6 en la tasa (número de delitos por cada 100 mil habitantes), datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Un esfuerzo más en Irapuato será la próxima instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. El 22 de enero estuvo en el municipio el director de México SOS, Orlando Camacho, y el Alcalde resaltó que habrán de sumarse con los tres niveles de gobierno y la sociedad civil. En León funciona desde hace dos años y medio este modelo del que todavía se esperan resultados concretos, evidentes.Hoy, de lo único que hay certeza, es que el procurador Carlos Zamarripa será Fiscal General.La invitación al activista social y párroco Alejandro Solalinde Guerra a dar una conferencia puede costarle caro al Gobierno del Estado, pues su admiración a Andrés Manuel López Obrador destacó más que cualquier otra cosa. Al menos en Irapuato, Solalinde Guerra no dejó de exaltar a AMLO a quien ve como un hombre honesto que será el generador de cambios reales en un México sumido en la corrupción, bueno, hasta lo llamó “Pastor Laico”.De ahí el interés del Gobierno del Estado en no querer que los medios de comunicación hablaran con el activista, que no reparó en acusaciones de corrupción contra exmiembros del PAN y hasta con militantes priístas de alto rango.Y es que en su conferencia le echó la culpa de todos los males a las administraciones federales pasadas, encabezadas por el PAN y el PRI, lo que tal vez incomodó a Jorge Romero, director de Guanajoven, a quien no le quedó más que aguantar la plática muy cargada en favor de AMLO.Eso sí, en su visita a Guanajuato y tras reunirse con el Gobernador, el Padre no perdió la oportunidad de decir que panistas como Diego Sinhue Rodríguez Vallejo son también generadores de cambio, por el amor a sus colores partidistas. Órale.En Guanajoven tendrán que pensar bien al momento de elegir a sus invitados, pues estas palabras de amor al presidente de la República cayeron directamente en oídos juveniles, que podrían dejar de lado sus inclinaciones panistas al oír hablar tan bien de otro partido político.Algunos empresarios gasolineros en Celaya siguen sin entender el poco interés que ha mostrado el gobierno de Elvira Paniagua ante la crisis por el desabasto de combustible. A tres semanas de que comenzara el desabasto de gasolina en Celaya, algunos gasolineros siguen esperando la llamada de la alcaldesa para reunirse y poder coordinarse ante un problema, que si bien no es tan crítico en Celaya como los primeros días, no se sabe si tendrá un final.Para nadie es un secreto que en Celaya el gremio de gasolineros no tiene la misma unión que en León o Irapuato y ante esto, dicen algunos, era crucial la intervención del Gobierno Municipal desde los primeros indicios de la crisis.“No tengo información sobre esa situación”, aseguró la presidenta municipal Elvira Paniagua el 4 de enero, cuando el 25% de estaciones de servicio en Celaya ya no tenían gasolina.Esas palabras, además de la tardanza para involucrarse en el tema, siguen sorprendiendo e indignado a miembros del gremio que esperaban mucho más de la alcaldesa.Una simple reunión o llamada, dicen, hubiera permitido brindar una mejor información a la ciudadanía y evitar que reinara el caos ante las largas filas de automovilistas que permanecieron incluso días a la espera de una pipa de gasolina.Esta semana se vio perfectamente como el Gobierno Municipal de Irapuato no solapará a quienes les lleven la contraria. Se despidió a cuatro elementos del Cuerpo de Bomberos que estuvieron involucrados en los actos de manifestación contra las autoridades locales.La manta de que están trabajando bajo protesta que colocaron en la Estación de Bomberos, la manifestación que hicieron sin permiso en esas instalaciones y la página de Facebook donde muestran su inconformidad, fueron lo que les dio el cese de la corporación.El alcalde Ricardo Ortiz no dijo nada del tema, pero sí salió a dar la cara el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, que repitió que no habría tolerancia con quienes se insubordinan.Los Bomberos afectados con el despido organizaron una marcha para este domingo, lo que se sumaría al reclamo que hicieron en distintos medios de comunicación y la manifestación que familiares y amigos hicieron tras la noticia de que ya no trabajaban más.En próximos días la fracción de Morena en Celaya buscará reunirse con su compañero, el no afiliado, Uriel Pineda, con el fin de leerle la cartilla. Cuentan que tanto la coordinadora, Bárbara Varela, como José Luis Álvarez, ya se hartaron de que Pineda solamente le siga el juego a los panistas y que se ha convertido en uno de los incondicionales de la Presidenta Municipal.Los morenistas quieren luchar porque Uriel Agustín no venda su amor al PAN, por ello buscarán convencerlo de que regrese al redil del partido de Andrés Manuel López Obrador y lo tengan por aliado.Dicho sea de paso, ha quedado muy marcada ya la división de los dos bloques en el Ayuntamiento de Celaya: uno es el de los panistas con el morenista, y también ahí se agrega el priista, Ezequiel Mancera. El otro es el que encabeza la fracción independiente, los otros dos de Morena y Juan Carlos Oliveros, del Partido Verde.¿Quién lo iba a decir?, la oposición inició este Gobierno históricamente siendo mayoría, pero dos no panistas han cedido ante el canto de las sirenas.Si los morenistas recuperaran a Uriel, aun así el PAN tiene al priista de su lado, sin embargo, se nota complicado que éste vaya a regresar con los regidores, con quienes solamente coincidió en campaña. Los morenistas lo han tildado de traicionero y él solamente hace como que no escucha, se tapa los oídos y hasta trae fuego amigo con su coordinadora. Veremos si aguantar vara le alcanza para más, si regresa a Morena, o de plano se deslinda de sus dos compañeros de bancada, como se decía que iba a suceder desde antes de las elecciones, pues desde entonces muchos aseguraban que era oportunista.