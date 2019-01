Populismo penal, la ruta incorrecta

Artemisa recibe una llamada de su esposo Pablo, quien porquedó varado en medio de los campos de cultivo donde trabaja.en su trayecto, se detiene con don Homero, quien vende combustible en pequeñas garrafas. Al ser su única opción, Artemisa compra un pequeño bidón de unos cuantos litros y continúa su camino. A unos minutos de llegar a su destino, es interceptada por una unidad militar, quienes la cuestionan y,En México, la creatividad puede quedarse corta al momento de imaginar escenarios y falta de criterio en las autoridades. En este hipotético asunto, ante la eventual aprobación de una reforma a la Constitución que amplíe el catalogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio, en la que se incluyan los delitos en materia de hidrocarburos,esto es, la utilización de medidas represivas y de mayor severidad para atacar la inseguridad. Estas acciones se caracterizan porsobre su pertinencia y sus consecuencias reales; al contrario, son reacciones inmediatas ante la presión social y mediática. Además buscan reducir la percepción de inseguridad y, con ello,Sobran ejemplos: el aumento de penas, creación de nuevos delitos que la ley ya sanciona y, por supuesto, aumentar los delitos que merecen la prisión preventiva automática. Tanto la Organización de las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han observado que no existe evidencia que demuestre que estas medidas reduzcan la violencia y la criminalidad. Por el contrario, satura cárceles, lo cual cuesta bastante.Sin embargo, utilizada así, pierde su objeto y carácter excepcional, para convertirse en pena anticipada, en salida rápida e infructuosa para solucionar conflictos. En tanto, la presunción de inocencia -que nos asiste a todos-, se sustituye por encierro inmediato. Primero de encarcela, después se investigaEn la mayoría de los casos, el fenómeno criminal tiene su raíz en problemas sociales complejos, situaciones que el derecho penal sólo no alcanza;no espejos y humo que simulen una solución. Creemos que debe trabajarse en construir verdaderos mecanismos de prevención y reinserción, que se enfoquen en múltiples factores, como garantizar derechos económicos y sociales -programas de salud, educación o empleo-, disminuir la exposición de las personas a factores de riesgo, reincorporar al tejido social a quienes están en prisión, entre otros.No obstante, hoy parecen no importar las soluciones serias. En el caso,Su familia se fragmentó; sus dos hijos migraron a la ciudad en busca de trabajo para poder solventar los gastos de ella en prisión, mientras que su esposo la abandonó.Amicus, “Derechos Humanos por el cambio social”Fb @amicsudhTw @amicusdh