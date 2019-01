Roban más de la mitad  de la producción de PEMEX

[email protected]

Esto es para Ripley. Vamos de asombro en asombro. El robo a la nación es mucho más grande de lo que en nuestras peores elucubraciones mentales podríamos imaginar. El 60% o más de la mitad de la producción petrolera de Pemex es robada. Va al mercado Spot o mercado negro de Amsterdam. Un superintendente de Pemex dice: “En las zonas oscuras están anclados los buquetanques petroleros con banderas liberianas, propiedad de compañías fantasma” (¿de Salinas, de Slim?).Y prosigue: “estos buquetanques están esperando turno para ordeñar las plataformas petroleras del golfo de México. Y cada barco cargado de crudo tiene un valor en el mercado negro de Rotterdam de 100 millones de dólares. Este robo es desde el gobierno de López Portillo, se acentúo con Salinas y con este dinero se compró Slim, prestanombres de Salinas, Telmex, Altos hornos de México y la cadena Sanborns”. Se ha preguntado, estimado lector, ¿por qué Slim es el hombre más rico del mundo en un país pobre como México? Pues ahí está la explicación. En el gobierno de Fox, Calderón y no se diga con Peña Nieto se dispararon los niveles de estos robos. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares.Lo del robo de gasolina o huachicoleo es peccata minuta. Estamos hablando de 60 mil millones de pesos anuales por este concepto, pero lo del robo de petróleo, son arriba de 60 mil millones anuales, pero de ¡dólares! Es algo así como 200 millones de dólares diarios. El presidente López Obrador habla de un robo de huachicol de gasolina de 200 millones de pesos diarios, esto es poco para los 200 millones de dólares diarios del robo de crudo. A 157 kilómetros de Campeche, la capital, se encuentra Cayo Arcas y cerca de ahí hay una boya de distribución de crudo en donde se surten los buque tanques fantasmas y que lo llevan subrepticia y clandestinamente al mercado negro o Spot Market, de Rotterdam, Holanda. La atracción de este mercado es porque se cotiza al momento, se compra al instante, se transfiere el dinero a una cuenta y el mismo barco se lo lleva al lugar que el comprador indique, por un costo adicional.De México ¿quiénes son los “coyotes” que lo venden? El coyote mayor es Salinas, pero le siguen Aspe, Peña, Luis Téllez, Luis Videgaray, Zedillo, Fox, Calderón, Córdoba Montoya, etc. Y claro aquí está también en esta lista negra Deschamps, altos funcionarios de Pemex, los prestanombres de mexicanos, que a cambio de una comisión hacen las ventas, como son BlackRock, Carlyle, Evercon Partners, etc. Ya comprende, estimado lector, ¿por qué digo que el robo de gasolina es la punta del Iceberg en relación al robo de crudo? Cayo de Arcas, Pajaritos, la Cangrejera y Santa Elena son emblemas de la gran depredación de la riqueza nacional por parte de seres infinitamente corruptos que no tienen llenadero. En 36 años de han robado cientos de miles de millones de dólares. ¿Ahora si ya es explicable por qué siendo tan ricos, más de la mitad de los habitantes de este país son pobres? Con esta riqueza se pudo haber elevado el nivel de vida de todos los mexicanos con mejores sueldos. Algo similar a los Estados Unidos. Obviamente si hubieran ganado las elecciones Meade o Anaya, nunca se hubiera sabido esto y lo más importante, ellos le hubieran entrado a la corrupción y todo seguiría igual. Esperamos que con AMLO se ataque hasta el fondo esta depredadora corrupción, tope, en lo que tope. Nada más que va a requerir protección verdadera y eficiente, porque los poderosos intereses creados tocados son formidables y lo más probable es que atenten en contra de su vida.POSDATA UNO.- Tengo valiosa información también de la depredación que existe en la deforestación y tala de bosques que hay por todo México. Según esto, Licarión Elizondo y sus dos hermanos, son de Ayutla, Jalisco, todos los días cargan de Ayutla, 10 trailers y 15 de los municipios de Talpa y Mascota y hay más de 30 aserraderos clandestinos solamente en esa región. Los municipios afectados son: Cuautla, Ayutla, Atengo, Atenguillo, Autlán, Mixtlán, Mascota, Talpa, San Sebastián, Tomatlán, Villa Purificación, Wachinango, entre otros.En este ecocidio las autoridades no hacen nada. Ni el gobernador, los legisladores locales, Profepa, Conafor, etc. Hay una enorme red de complicidad y hay abundante dinero para todos, por eso no hacen nada. La corrupción en México está en todas partes, por eso es imperativo sumarnos con el presidente López Obrador para que le siga, que no desmaye y que estamos con él en este rescate de México que está en manos de los pérfidos, perversos y satánicos.POSDATA DOS.- Lo del bloqueo de las vías ferroviarias por parte de maestros del CNTE, en Michoacán ya se pasó de límite y es una cuestión de Seguridad Nacional. El gobierno federal ni el estatal no le dan la debida atención y Olga Sánchez, la Novicia Rebelde, no sabe llevar la Segob. No está a la altura de AMLO, Dice que hay que atender las demandas de los maestros. Sí se les acaban de dar mil 200 millones de pesos y les ofrecen otros 200 y no los quieren. No es posible que se permita esto. Muchas industrias andan en problemas por falta de materia prima. ¿Qué AMLO tiene que andar por todos lados apagando fuegos?Lo de Venezuela es grave. En el siguiente artículo lo voy a tratar.Comentarios y opiniones al correo:Twitter:@gonzalezmelecio