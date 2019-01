VIDEO. Explosión de Tlahuelilpan fue sofocada por bomberos locales

El incendio ocurrido el pasado viernes 18 de enero en la fuga de una toma clandestina, en la comunidad San Primitivo, fue sofocado por bomberos de Tlahuelilpan y Tula, trabajo que realizaron en poco menos de media hora.



Minutos después de las 19:00 horas comenzó el incendio que, hasta el último corte, ha causado 114 muertos.



Después de llevar a los primeros heridos a hospitales, bomberos de Tlahuelilpan regresaron a la zona cero, informó el titular de la corporación, Ángel Barañano Guerrero.

Una vez en la zona, analizaron las acciones a realizar para controlar las llamas. Sin embargo, "durante las primeras dos horas no es recomendable apagar una toma clandestina que está incendiándose, porque si no hay forma de cerrarla en el momento que se apague, se puede volver a gasificar, como sucedió antes del incendio", comentó.



"Cuando solicito la autorización de autoridades estatales para ingresar, me dicen que no, hasta que no llegara personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex); esto tardó dos horas más”.



Agregó que “cuando llegan (Pemex), ingresamos con ellos al lugar, empiezan a instalar sus mangueras y apoyamos al primer camión que se iba a utilizar para pasarle la espuma química y al final de cuentas de los tres camiones que llevaban no sirvió ninguno".